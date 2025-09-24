SixTONESと東北新幹線のコラボキャンペーンがスタート!新幹線での旅の始まりを描いた新CMも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESとJR東日本・東北新幹線がコラボして、10月1日より新幹線で行く東北の旅の魅力を伝えるキャンペーン「Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.」がスタート。それに合わせて本人たちが出演する新CM『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』篇も全国で放映スタートする。

■SixTONESと一緒に新幹線で東北へ旅に出よう

新CM『Enjoy! SixTONES, Enjoy! ShinKANSEN.』篇では、まだ見たことのない景色や新たな出会いにワクワクするSixTONESのメンバーたちの新幹線での旅の始まりの様子を描いている。また、キャンペーンのために書き下ろされたSixTONESの新曲『Shine with U』が、アップテンポな曲調で旅への高揚感を高めてくれる。

さらに、キャンペーンサイトでは新CMの他、CM撮影の様子を収録したメイキング映像も公開される（キャンペーンサイトでの新CM15秒版の公開は9月24日から、新CM30秒版およびメイキング映像の公開は、10月1日からを予定）。

他にもCMの楽曲を発車メロディにアレンジして、東京・上野・大宮の新幹線ホームで使用するほか、東北新幹線（郡山駅から新青森駅間）に乗車した方限定で楽しめる車内限定音声コンテンツ、東北エリア対象駅でのARフォトフレームや、SixTONESメンバーがデザインされたオリジナル駅名標キーホルダープレゼントなど、さまざまな企画が用意されているので、詳細はキャンペーン特設サイトを確認してほしい。

■巨大な階段セットを駆け上がってのCM撮影エピソード

スタイリッシュな黒を基調とした衣装で撮影スタジオ入りしたSixTONES。撮影はスタジオ内に設置された高さ約3メートルの巨大な「階段」のセットを、メンバーそれぞれが登るシーンからスタート。順番に撮影を終えると、ようやく6人が揃っての撮影がスタート。

6人全員が揃うと、撮影現場の空気感もがらりと変わり、メンバーたちも楽しそうに談笑しながら和やかな雰囲気の中で撮影が進む。途中、撮影された映像を、メンバーたち自身でモニターでチェックしていると、ジェシーの身長がいつもより高く見えるということが話題に。「まさか…かかとにティッシュ詰めてるだろ！？」と森本から思わぬ疑惑の目を向けられたジェシーが「かかとにね！」と笑顔で返す一幕も。

撮影の終盤ではカジュアルな衣装に着替えて、「楽しい旅を！」と息ぴったりに声を揃えると、その出来栄えに「めちゃくちゃいいじゃん」と太鼓判を押す京本。一日かけての撮影が終了し、最後は「ありがとうございました！」と爽やかに撮影を終えた。

■SixTONES インタビュー

Q.キャンペーンキャラクター就任のお話を聞いた時の感想は？

Q.キャンペーン楽曲『Shine with U』はどんな曲ですか？

Q.新幹線の車内で聞けるSixTONESの皆さんの“おしゃべり”はどんな内容ですか？

Q.温泉ソムリエの高地さん（※高は、はしごだかが正式表記）が東北の温泉で気になるところはありますか？

Q.旅行先で必ずやることはありますか？

Q.SixTONESで旅行に行くとしたら、どんなテーマで旅行したいですか？

