【Perfume 3人のあいさつ】

▽かしゆか

とっても楽しかったです！こんなにもドームで緊張せずに楽しめるライブができる日が来るなんて。あっという間に今日がきてしまいました。寂しいのと大好きだからこそ、格好良く締めくくりたい気持ちがあります。

私たち3人はいつも手を取り合って前を向いて、必ず新しい道を選んできました。今回のこの決断も、私たちにとって新しい道への挑戦です。

最高に格好いいチームと、最高に愛にあふれたファンの皆さんと、いつも心をつないできた3人でPerfumeのライブを締めくくれて、本当にうれしい。最高に幸せでした。

▽あ〜ちゃん

Perfumeがどんどん大きくなっても、何も変わらず仲がいいけん、楽しいけん、ずっとやってきました。あ〜ライブが好きだな、3人とみんなで一緒につくり上げる生のライブが好きだなと本当に感じています。今日も本当に美しかった。楽しかったよね。

コールドスリープをすると発表してから、本当に私たちが報われるような、優しく包まれるようなコメントばかりで、自分がやりたいことよりも、相手の幸せを願えるなんて本当に素敵な関係だと思います。必ずまた会えますので、たくさん曲を聴いて、カラオケで歌ってください。どんな毎日にもPerfumeは必ず寄り添っています。

▽のっち

コールドスリープするのはひとつの挑戦です。挑戦が好きなグループですね。真面目な3人だけど、皆さんのおかげでこの選択を採れました。コロナ禍でどうやったら楽しんでもらえるかなと考えていた期間に絆が深まったと思っています。みんなを寂しい気持ちにさせないため、一生Perfumeでいるための決断です。また戻ってきた時にこうして会えることを楽しみにしています。