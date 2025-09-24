今年いっぱいで活動休止することを発表したPerfumeが23日、休止前最後の公演を東京ドームで開催した。最新アルバム「ネビュラロマンス 後篇」の収録曲を中心に約3時間で18曲を披露。ファン4万5000人と最後の時間を過ごした。

訪れたファンとの別れ。3人はステージ中央から3方向に延びた花道へとそれぞれ分かれて歩き出した。15年前、初めての同所公演では、花道から向かい合うようにして集まった。当時よりも絆は深い。信頼し合えているからこそ初めて別の道に進む決心ができた。

最後のあいさつでは、3人は時に涙を流しながらも笑顔で感謝の思いを伝え、「必ずまた会える」と再会を約束した。あ〜ちゃん（36）は「ライブが好きだな。今日も本当に美しかった」と、大観衆が見せてくれた景色を目に焼き付けた。

ライブは3人が羽織ったマントを投げ捨ててスタート。20年2月26日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止になった同所公演で用意していた演出だった。5年の時を超えたリベンジに、ファンは大歓声。あ〜ちゃんは「すぐに分かってくれてうれしい！」と目頭を熱くした。

「コールドスリープ」という言葉で活動休止を発表してから2日。あ〜ちゃんは「優しく受け止めてくれて、幸せを願ってくれてありがとう」とファンの気遣いに感謝した。かしゆか（36）は「（休止は）悲しい話じゃない。パワーアップしてカムバックする。だから、全力で盛り上がるしかない！」と元気いっぱいに最後のライブを盛り上げた。

最後という特別感はなく、時にはステージを駆け回りながら普段通りの全力パフォーマンス。プロデューサーの中田ヤスタカ氏（45）が今回のために「ポリリズム」など6曲を再構成したリミックスコーナーでは、4万5000人が手拍子と歓声で一体となった。

のっち（37）は「一生Perfumeでいるための決断」と力強く言った。再び3人が集まる未来を信じて、ファンは惜しみなく拍手を送り続けた。 （高原 俊太）