SixTONES£¶¿Í¤Ç¿·CM¡¡ÅÄÃæ¼ù¡¢Î¹¹Ô¥×¥é¥ó¤Ï¡ÖSixTONES¤Î£¶¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ä¡×
SixTONES¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿·´´Àþ¤Ç¹Ô¤¯ÅìËÌÎ¹¹Ô¤òPR¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¿·¶Ê¡ÖShine with U¡×¤Ë¾è¤»¤Æ6¿Í¤ÎÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·´´Àþ¤äÅìËÌ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
ÅìËÌ¿·´´Àþ¡Ê·´»³±Ø¤«¤é¿·ÀÄ¿¹±Ø´Ö¡Ë¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¾èµÒ¤Î¤ßÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ÒÆâ¸ÂÄê²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü»Üºö¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ê½©ÅÄ¡¦ÂçÅò´Ä¾õÎóÀÐÂ¾¡Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄüâÃÏÍ¥¸ã¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤â½©ÅÄ¸©¤Ë¶½Ì£¡£¡Ö²¹Àô¥Î¡¼¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½©ÅÄ¸©¤Î¶ÌÀî²¹Àô¤ÈÆýÆ¬²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÀÀÅÙ¤¬¶¯¤¤²¹Àô¤Ê¤Î¤Ç1²óÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò¹µ¤¨¡¢ÅÄÃæ¼ù¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÈSixTONES¤Î6¤Ë¤«¤±¤ÆÅìËÌ6¸©´°Á´À©ÇÆ¡ª¡ª¤È¤«¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶ÊÄ´¡£µþËÜÂç²æ¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Î¹âÍÈ´¶¤È¤«´üÂÔ´¶¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÎ¹Àè¤È¤«¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¤ÏÈ¯¼Ö¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¡¢Åìµþ¡¢¾åÌî¡¢ÂçµÜ±Ø¤Î¿·´´Àþ¥Û¡¼¥à¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£CM¤Ï10·î1Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¡£