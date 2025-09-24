3人組テクノポップユニットのPerfumeが23日、東京ドームで、コールドスリープ（活動休止）前最後の公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。

以下、かしゆか（36）の主なMC。

皆さん、今日はお越しいただいてありがとうございました。とっても楽しかったです！こんなにもドームで緊張せずに、楽しめるライブができる日が来るなんて。初めてのドームを後悔してばっかりだった私に、大丈夫だよって言ってあげたいです。

21日に発表してから、あっという間に今日が来てしまいました。やっぱり寂しい気持ちと、でも大好きだからこそ、かっこよくここでいったん締めくくりたいっていう気持ちが両方あります。

ライブ中、みんなの笑顔を見ると、それぞれに出会ったタイミングがあって、それぞれに曲に思い入れがあって。いろんな挑戦をしていく中で、私たち3人はいつも手を取り合って、前を向いて、必ず新しい道を選んできました。今回のこの決断も、私たちにとって新しい道への挑戦です。

会えない時間もあるけど、寂しい思いをさせてしまうかもしれないけど、一緒に紡いできた、一緒に道をつくってきた歴史は消えません。そして、ずっとそばにいる音楽が私たちをつないでくれると思います。だから寂しくなったら、いっぱい聞いてくれていいんだよ。

そして今日は、全世界で配信をしています。この決断があってから、急きょ皆さんが、すごい勢ぞろいで力を入れてくださって、どうにか世界中の待ってくれている人、今すぐには会いに行けない人に届けようと、今日配信を決めてくれました。

本当に私たちは、ステージに立っているのは3人ですけど、数えきれないほどのたくさんの人に支えられています。今日このライブを、そしてPerfumeをつくってスタッフに、盛大な拍手をお願いします。

最高にかっこいいチームと、そして最高に愛にあふれたファンの皆さんと、いつも心をつないできた3人で、このPerfumeのライブを締めくくれて本当にうれしいです。最高に幸せでした。また帰ってきます。その日まで元気でいてください。約束。また会おうね。今日は本当にありがとうございました。