3人組テクノポップユニットのPerfumeが23日、東京ドームで、コールドスリープ（活動休止）前最後の公演「Perfume ZO／Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” Episode TOKYO DOME」を開催した。

以下、のっち（37）の主なMC。

皆さん、今日は本当にありがとうございました。私たちはコールドスリープをするという大切なメッセージを皆さんに送らせていただきました。

全然、ちょっと疲れたとか、休みたいとか、1人になりたいわみたいな、そんなことが全くない中で、この選択ができるっていう軽やかさ、自由さ。そしてかしゆかが言ったように、これも1つの挑戦だと思っております。本当に挑戦が大好きなグループなんですね。1つコールドスリープするにも挑戦だなっていう感じで、真面目な3人なんですけども、そんな選択を取れたのも本当に皆さんのおかげ。

5年前からのことですけど、コロナ禍のライブだったりとかで、どうやったらみんなに楽しんでもらえるかなとか、寂しい気持ちにならないかなとか。考えながらライブをつくった期間がよりね、みんなのことを大事に思わせてくれる、そんな期間で。私は勝手に、すっごくその期間、絆が深まったと思っているんです。

Perfumeのことも大事だし、みんなのことも本当に大事。みんなに寂しい気持ちにさせないために、一生、Perfumeでいるための決断です。

ライブが大好き。みんなに会うのが本当に大好き。私たちは本当に、心から、そんな人間です。メッセージを皆さんに送った時にも、みんなのメッセージとか勝手に見に行って、反応を見ていたんですけど、そんな3人のことをみんなが分かってくれる、分かろうとしてくれるのを見て、Perfumeは私たち3人だけれども、やっぱりみんなでつくっていくし、かっこいいPerfume、かわいいPerfume、面白いPerfumeをつくり上げてくれてるのはみんなだな。本当にそう思いました。

みんながPerfumeだって。本当に感動して、みんなのことを信じて、コールドスリープできると思いました。今日も本当に楽しかった。1人でさ、シャワーしてる時には、みんなへの言葉がポロポロ出てくるのに、今はこれが精いっぱいです。伝えたいことがあったらまた伝えさせて。また戻ってきた時に、こうして会えるのを楽しみにしています。今日は本当にありがとうございました。