ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、ラストスパートをかける。レギュラーシーズンは、２３日（日本時間２４日）からの６試合を残すのみ。この日パドレスが勝ったため、地区優勝へのマジックは変わらず「３」で、最短の優勝決定は２４日（同２５日）となった。３０日（同１０月１日）からスタートするポストシーズン（ＰＳ）へ向けても弾みをつけるべく、チームとしても個人としても大きな意味を持つ６連戦となる。

《１》本塁打王争い ５３本で並ぶシュワバーと一騎打ち。３年連続本塁打王となれば、０１〜０３年のロドリゲス（レンジャーズ）以来の快挙となる。直近６戦４発と勢いに乗っている。

《２》地区Ｖ ＰＳ進出はすでに決まっているが、４連覇へ向けてマジックは３。昨季はレギュラーシーズンを５連勝で締めくくって、頂点に駆け上った。勢いを加速させてＰＳに臨みたい。

《３》初のＰＳ二刀流へ ２３日がレギュラーシーズン最終登板の見込みで初のＰＳ登板へ弾みをつけたい。ワイルドカードシリーズは順番通りなら初戦が大谷となるが、Ｄバックス戦の２、３戦目に先発予定のスネル、山本がともに中５日で１、２戦目に回る可能性が高い。その場合は３戦目となりそうだ。

《４》ＭＶＰ争い 現時点では筆頭格。ただ、本塁打と打点で２冠のシュワバー、４２発＆３５盗塁のソト（メッツ）らも不気味な存在だ。３年連続４度目の受賞となれば連続受賞、回数ともにボンズ以来２人目の快挙となる。確実に手中に収めるためには投打で数字を伸ばしたい。

《５》月間ＭＶＰ ここまで９月の月間８本塁打、ＯＰＳ１・２１９、１６四球はリーグトップ。昨季は９月に月間ＭＶＰを受賞してＰＳにつなげた。今季２度目で、通算７度目の受賞となれば史上５位タイ。

２３日から対戦するＤバックスはＰＳ進出が、２６日（同２７日）からのマリナーズは地区優勝がかかっており、“ガチンコ勝負”となる。チームとしても、個人としても待ち望んでいた「ヒリヒリする」６日間を迎える。（安藤 宏太）