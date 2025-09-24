日向坂46『お願いバッハ！（Special Edition）』初登場1位獲得【オリコンランキング】
日向坂46『お願いバッハ！（Special Edition）』が、9月24日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
【動画】かわいすぎる“なおみく”センターが印象的…日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」MV公開
本作は、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたSpecial Edition。CD作品は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。表題曲「願いバッハ！」は二期生の金村美玖（かねむら・みく）と小坂菜緒（こさか・なお）がWセンターを務めている。
日向坂46は今月20日から全国ツアー『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を開催中。一期生が全員卒業し、二期生から五期生による新生・日向坂46として初めて臨むツアーとなっている。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日〜21日）＞
