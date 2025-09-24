米津玄師、新曲「IRIS OUT」デジタル2冠 ソロアーティスト今年度初【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリスアウト）が、9月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でともに1位を獲得した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠は、ソロアーティストでは2024年1月8日付でのAdo「唱」以来、1年9ヶ月ぶりで、今年度初【※2】。男性ソロアーティストでは、米津自身が記録した2022年10月24日付での「KICK BACK」以来、2年11ヶ月ぶりとなった。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、初週DL数3万7627DLで1位に初登場。2025年2月3日付、2月24日付で1位を獲得した「Plazma」に続き自身通算18作目のデジタルシングル1位【※3】となり、ソロアーティスト歴代1位記録を持つ「デジタルシングル通算1位獲得作品数」【※4】を自己更新した。
「週間ストリーミングランキング」では、ソロアーティスト初の週間再生数2000万回超えとなる2697万3074回で初登場1位を獲得。週間再生2697万3074回は、2022年8月29日付でAdo「新時代 （ウタ from ONE PIECE FILM RED）」が記録した1943万3036回を超え、ソロアーティスト歴代最高。また、2025年7月28日付でHANA「Blue Jeans」が記録した1978万3768回も超え今年度最高も記録【※2】した。
週間再生数2000万回超えの達成は、BTS、Official髭男dism、YOASOBI、Creepy Nutsに続き、史上5組目。ソロアーティストとしては史上初の達成となった【※5】。
本作は、9月19日より公開中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門
【※2】今年度は「2024年12月23日付よりスタート」
【※3】米津玄師の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品※2025年9月29日付現在：「Lemon」「LOSER」「Flamingo」「海の幽霊」「馬と鹿」「パプリカ」「感電」「Pale Blue」「POP SONG」「M八七」「KICK BACK」「LADY」「月を見ていた」「地球儀」「さよーならまたいつか！」「Azalea」「Plazma」「IRIS OUT」
【※4】ソロアーティスト「週間デジタルシングル（単曲）ランキング通算1位獲得作品数」記録※2025年9月29日付現在：1位：18作 米津玄師「Plazma」（2025年2月3日付ほか）、「IRIS OUT」（2025年9月29日付）、2位：8作 LiSA「白銀」（2021年11月29日付）、「残酷な夜に輝け」（2025年8月4日付）、3位：6作 宇多田ヒカル「One Last Kiss」（2021年3月22日付ほか）、「君に夢中」（2021年12月6日付ほか）、星野源「異世界混合大舞踏会 （feat. おばけ）」（2022年8月1日付）、「生命体」（2023年8月28日付）
【※5】「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数2000万回超えを記録した作品：BTS「Butter」（2021年6月7日付）、BTS「Permission to Dance」（2021年7月26日付）、Official髭男dism「Subtitle」（2022年11月7日〜11月28日付）、YOASOBI「アイドル」（2023年5月1日〜7月17日付）、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024年3月4日付、3月18日付〜4月22日付）、米津玄師「IRIS OUT」（2025年9月29日付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日〜21日）＞
