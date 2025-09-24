Snow Man、「ブラザービート」が自身初の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
Snow Man「ブラザービート」が、9月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数90万6997回を記録。累積再生数は1億70万4887回となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】Snow Man「ブラザービート」MV
本作は、メンバー9人が主演を務め2022年3月に公開された映画『おそ松さん』の主題歌。CD作品は同年3月に発売され、2022年4月11日付「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月29日付：集計期間：2025年9月15日〜21日）＞
