aoen、初のドラマ主題歌決定「本当にうれしかった」 前田公輝×水沢林太郎『おいしい離婚届けます』【コメント全文】
BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、俳優の前田公輝と水沢林太郎がW主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ『おいしい離婚届けます』（10月1日スタート、毎週水曜 深0：24）の主題歌を担当することが24日、発表された。aoenにとって初のドラマ主題歌となる。
【場面写真】変装した伊勢谷海（水沢林太郎）呼び止める西内昌大（阿部翔平）
本作は、公私共にパートナーである弁護士・音喜多初（前田）と、探偵・伊勢谷海（水沢）が、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負っていくドラマ。2人のもとにさまざまな離婚依頼が舞い込み、法では結ばれない2人は“おいしい離婚”へと導いていく。
aoenの新曲「MXMM」（マキシマム）が主題歌に決定。青春の片思いと抑えきれない恋心をパワフルなサウンドとコミカルかつシュールな歌詞で表現した楽曲となっている。ユーモラスな言葉とクールなトラックの対比による中毒性は、遊び心あるパフォーマンスと相まってSNSとの親和性も高い。作詞にはaoenのデビューシングルタイトル曲「青い太陽（The Blue Sun）」を手掛けたUme、作曲にはNCT WISH、NEXZらの楽曲制作にも携わるNILDを迎え、aoenの自由でエネルギッシュな雰囲気を備えた斬新なラブソングに仕上がっている。
aoenは「aoenにとって初めてのドラマ主題歌ということで、僕たちもお話をいただいたときには本当にうれしかったですし、楽しみにしています！」と喜びのコメント。「コミカルでシュールな歌詞も特徴的で中毒性があるので、ぜひ注目していただきたいです。ぜひ、ドラマと一緒にaoenの新曲も楽しんでいただきたいです！」と呼びかけた。
また、主題歌を使用した第1話PR動画も公開された。
■aoenコメント全文
aoenにとって初めてのドラマ主題歌ということで、僕たちもお話をいただいたときには本当にうれしかったですし、楽しみにしています！今回主題歌に起用していただいた「MXMM」は抑えきれない恋心をパワフルなサウンドで表現した曲になっています。
コミカルでシュールな歌詞も特徴的で中毒性があるので、ぜひ注目していただきたいです。ぜひ、ドラマと一緒にaoenの新曲も楽しんでいただきたいです！
