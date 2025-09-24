ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１４６ドル安 ナスダックは大幅安
NY株式23日（NY時間14:17）（日本時間03:17）
ダウ平均 46235.07（-146.47 -0.32%）
ナスダック 22565.88（-223.10 -0.98%）
CME日経平均先物 45375（大証終比：+55 +0.12%）
欧州株式23日終値
英FT100 9223.32（-3.36 -0.04%）
独DAX 23611.33（+84.28 +0.36%）
仏CAC40 7872.02（+41.91 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.582（-0.021）
10年債 4.110（-0.037）
30年債 4.731（-0.032）
期待インフレ率 2.370（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.680（-0.032）
カナダ 3.180（-0.019）
豪 州 4.264（-0.005）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.35（+1.07 +1.72%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3813.00（+37.90 +1.00%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112085.00（-764.42 -0.68%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1652万9175（-112729 -0.68%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
