[9.23 ラ・リーガ第6節](シウダ・デ・バレンシア)

※28:30開始

<出場メンバー>

[レバンテ]

先発

GK 13 マシュー・ライアン

DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ

DF 5 ウナイ・エルヘサベル

DF 6 ディエゴ・パンピン

DF 22 ジェレミー・トリアン

MF 8 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 12 ウナイ・ベンセドール

MF 20 オリオル・レイ

MF 24 カルロス・アルバレス

FW 9 イバン・ロメロ

FW 21 エタ・エヨング

控え

GK 1 パブロ・カンポス

DF 2 マティアス・モレノ

DF 3 アラン・マットゥーロ

DF 17 ビクトル・ガルシア

DF 23 マヌ・サンチェス

MF 7 ロジェール・ブルゲ

MF 10 パブロ・マルティネス

MF 16 ケルビン・アリアーガ

FW 11 ホセ・ルイス・モラレス

FW 15 ゴドゥイン・コヤリポウ

FW 18 イケル・ロサダ

FW 19 カルロス・エスピ

監督

フリアン・カレロ

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 17 ラウール・アセンシオ

DF 18 アルバロ・カレーラス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 24 ディーン・ハイセン

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ

FW 10 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 4 ダビド・アラバ

DF 35 David Jiménez

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 9 エンドリッキ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

FW 16 ゴンサロ・ガルシア

監督

シャビ・アロンソ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります