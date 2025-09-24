レバンテvsR・マドリー スタメン発表
[9.23 ラ・リーガ第6節](シウダ・デ・バレンシア)
※28:30開始
<出場メンバー>
[レバンテ]
先発
GK 13 マシュー・ライアン
DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ
DF 5 ウナイ・エルヘサベル
DF 6 ディエゴ・パンピン
DF 22 ジェレミー・トリアン
MF 8 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 12 ウナイ・ベンセドール
MF 20 オリオル・レイ
MF 24 カルロス・アルバレス
FW 9 イバン・ロメロ
FW 21 エタ・エヨング
控え
GK 1 パブロ・カンポス
DF 2 マティアス・モレノ
DF 3 アラン・マットゥーロ
DF 17 ビクトル・ガルシア
DF 23 マヌ・サンチェス
MF 7 ロジェール・ブルゲ
MF 10 パブロ・マルティネス
MF 16 ケルビン・アリアーガ
FW 11 ホセ・ルイス・モラレス
FW 15 ゴドゥイン・コヤリポウ
FW 18 イケル・ロサダ
FW 19 カルロス・エスピ
監督
フリアン・カレロ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 35 David Jiménez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
※28:30開始
<出場メンバー>
[レバンテ]
先発
GK 13 マシュー・ライアン
DF 4 アドリアン・デ・ラ・フエンテ
DF 5 ウナイ・エルヘサベル
DF 6 ディエゴ・パンピン
DF 22 ジェレミー・トリアン
MF 8 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 12 ウナイ・ベンセドール
MF 20 オリオル・レイ
MF 24 カルロス・アルバレス
FW 21 エタ・エヨング
控え
GK 1 パブロ・カンポス
DF 2 マティアス・モレノ
DF 3 アラン・マットゥーロ
DF 17 ビクトル・ガルシア
DF 23 マヌ・サンチェス
MF 7 ロジェール・ブルゲ
MF 10 パブロ・マルティネス
MF 16 ケルビン・アリアーガ
FW 11 ホセ・ルイス・モラレス
FW 15 ゴドゥイン・コヤリポウ
FW 18 イケル・ロサダ
FW 19 カルロス・エスピ
監督
フリアン・カレロ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 18 アルバロ・カレーラス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 24 ディーン・ハイセン
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 30 フランコ・マスタントゥオーノ
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 4 ダビド・アラバ
DF 35 David Jiménez
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 9 エンドリッキ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
監督
シャビ・アロンソ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります