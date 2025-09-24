メジャーリーグで来季から“ロボット審判”導入決定、機構発表…ストライク＆ボール判定にチャレンジ要求可能に

米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２３日（日本時間２４日）、来季２６年シーズンから「ロボット審判」こと自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ＝Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｂａｌｌ―Ｓｔｒｉｋｅ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｓｙｓｔｅｍ）を導入することを発表した。

これまで通り、原則として球審がボール、ストライク判定をするが、投手、捕手、打者が投球直後に帽子やヘルメットをたたくジェスチャーをしてチャレンジをすると、機械判定する。各チームは毎試合２度のチャレンジ権を持ち、成功すれば回数は減らない。延長突入後は、チャレンジ権が残っていなかった場合は１度のチャレンジ権が与えられる。

メジャーリーグでは今季のオープン戦で一部の試合で実施。ドジャース・大谷翔平投手（３１）も、３月１１日の試合で高めのストライク判定に対してチャレンジし、判定が覆りボールになったこともあった。大谷は２月に「やってみて打者目線からと投手目線から実感できると思うので、どういうふうに感じるのかっていうのも楽しみにはしてます」と二刀流ならではの視点で語っていた。マイナーではすでに全試合で導入され、７月のメジャーのオールスターゲーム（アトランタ）でも実施されて、両軍合計で５度の確認を要求した結果、判定が覆ったケースが４度、判定通りが１度だった。

これまでもアウト、セーフ判定などに対してチャレンジ権は認められていたが、ストライク、ボール判定には認められていなかった。また、これまでのチャレンジは監督が要求していたが、ＡＢＳでは投手、捕手、打者のみが要求できる。