パウエル議長の講演に反応限定的 ドル円は１４７円台で変わらず＝ＮＹ為替 パウエル議長の講演に反応限定的 ドル円は１４７円台で変わらず＝ＮＹ為替

リンクをコピーする みんなの感想は？

先ほどパウエル議長の講演内容が伝わったが、一時的にドル高の反応が見られたものの直ぐに戻している。ドル円は１４７円台で変わらず。



議長は、労働市場とインフレの見通しにはリスクがあると指摘。ＦＲＢにとってこの先、困難な道のりが待っている可能性が高いとの認識を示した。「短期的なインフレへのリスクは上方向、雇用へのリスクは下方向に傾いており、両面のリスクがある。リスクの全くない道は存在しないことを意味する」と語った。



ＦＯＭＣ後の会見とほぼ変化はなく、市場の反応も限定的となっている模様。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト