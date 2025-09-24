990円まで値下げキターーッ！【GU】見つけたら即カゴ！「高見えスカート」

毎日の着こなしに取り入れたくなりそうな、軽やかに揺れるスカート。【GU（ジーユー）】には、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいデザインのスカートが揃っています。そんな便利なスカートが今、990円までお値下げ中！ プチプラとは思えない高見え感も魅力です。今回は、お得に買える今こそチェックしておきたい、GUの「高見えスカート」をご紹介します。

広がりすぎない上品シルエットが魅力

【GU】「ドライフレアスカート」\990（税込・セール価格）

裾に向かって広がるシルエットが上品な印象のフレアスカート。きれいに落ちるラインで広がりすぎず、程よいボリューム感です。シンプルなデザインなので、きれいめにもカジュアルにも合わせやすいのが嬉しいポイント。着回し力が高く、デイリーコーデの頼れる存在です。ウエストはゴム仕様なので、楽におしゃれを楽しめそう。

上下ブラックでも軽やかなセットアップ風コーデ

上下ブラックで合わせて、セットアップ風のスタイルに。シンプルにまとめているので、アクセサリーや小物で遊べます。ひらひらと揺れるフレアシルエットで、ブラックコーデも重たく見えにくく軽やかな印象に。リラックス感がありつつも、きれいめに仕上がるのが魅力。足首が見える丈感で、バランスよくすっきりと穿けそうです。

ふんわりシルエットが魅力の甘めスカート

【GU】「ティアードマキシスカート」\990（税込・セール価格）

可愛らしいティアードデザインが目を引くマキシ丈スカートは、4段のギャザーで動きのあるシルエット。軽やかな素材感でふんわりとフェミニンな印象を演出してくれます。立体感のある華やかなデザインがポイントで、プチプラには見えない仕上がり。甘めコーデに取り入れるのはもちろん、カジュアルなトップスと合わせてもおしゃれに決まりそうです。

落ち着き色のカジュアルトップスで甘さ控えめコーデ

フェミニンな印象のティアードスカートに、スポーティーなトップスを合わせたカジュアルミックススタイル。旬のアイテムを取り入れた、こなれ感のある着こなしです。トップスがスカートの甘さを程よく抑えてくれて、大人可愛いバランスに。全体を落ち着いた色味でまとめているので、大人世代も取り入れやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N