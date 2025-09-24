ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間13:29）（日本時間02:29）
ダウ平均 46329.02（-52.52 -0.11%）
ナスダック 22636.03（-152.95 -0.67%）
CME日経平均先物 45505（大証終比：+185 +0.41%）
欧州株式23日終値
英FT100 9223.32（-3.36 -0.04%）
独DAX 23611.33（+84.28 +0.36%）
仏CAC40 7872.02（+41.91 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.595（-0.009）
10年債 4.124（-0.023）
30年債 4.741（-0.022）
期待インフレ率 2.377（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.680（-0.032）
カナダ 3.191（-0.008）
豪 州 4.264（-0.005）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.33（+1.05 +1.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3814.30（+39.20 +1.04%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112449.00（-400.42 -0.35%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万4219（-59126 -0.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
