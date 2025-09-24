NY株式23日（NY時間13:29）（日本時間02:29）
ダウ平均　　　46329.02（-52.52　-0.11%）
ナスダック　　　22636.03（-152.95　-0.67%）
CME日経平均先物　45505（大証終比：+185　+0.41%）

欧州株式23日終値
英FT100　 9223.32（-3.36　-0.04%）
独DAX　 23611.33（+84.28　+0.36%）
仏CAC40　 7872.02（+41.91　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（-0.009）
10年債　 　4.124（-0.023）
30年債　 　4.741（-0.022）
期待インフレ率　 　2.377（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.749（+0.001）
英　国　　4.680（-0.032）
カナダ　　3.191（-0.008）
豪　州　　4.264（-0.005）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.33（+1.05　+1.69%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3814.30（+39.20　+1.04%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112449.00（-400.42　-0.35%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1660万4219（-59126　-0.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ