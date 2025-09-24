『3月のライオン』新刊発売記念！「LINEマンガ」で全17巻分が9/24より5日間完全無料
LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、2025年9月24日(水)から9月28日(日)の期間、『3月のライオン』(羽海野チカ／白泉社)の全話無料キャンペーンを開催する。
本作は、深い孤独を背負う17歳のプロ将棋棋士・桐山零が、川本家との出会いをきっかけに少しずつ成長していく姿を描いた、やさしさ溢れるラブストーリー。待望のコミックス最新18巻が2025年9月29日(月)に発売されることを記念し、本キャンペーンでは、「LINEマンガ」にて、全17巻分を5日間限定で完全無料公開する。
さらに、最大10,000円分のマンガコインが当たる「3月のライオン全話無料記念！LINEマンガ ガチャ」も9月26日(金)まで開催。対象の連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できる。また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で5,000円分のマンガコインが当たるキャンペーンを実施されているので、あわせてチェックしておきたい。
本作は、深い孤独を背負う17歳のプロ将棋棋士・桐山零が、川本家との出会いをきっかけに少しずつ成長していく姿を描いた、やさしさ溢れるラブストーリー。待望のコミックス最新18巻が2025年9月29日(月)に発売されることを記念し、本キャンペーンでは、「LINEマンガ」にて、全17巻分を5日間限定で完全無料公開する。