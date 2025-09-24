オリオールズは２３日（日本時間２４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）の投票による、チームＭＶＰを発表し、１７登板で９勝２敗、防御率１・３５のトレバー・ロジャーズ投手（２７）が選出された。投票は、ＢＢＷＡＡボルティモア支部に所属する“番記者”によって先週までに行われ、１位票が５点、２位票が３点、３位表が１点で統計得点により決まる。

ロジャーズは、昨年７月のトレード期限にマーリンズから移籍も苦戦し、８月にはマイナー降格した左腕。今季は、右膝痛でメジャー昇格は５月末と出遅れたものの、ここまで１７試合で１０６回２／３を投げた。１７登板で防御率１・３５は、殿堂入りのジム・パルマーが１９７５年の１・５６を上回り、メジャー全体でも左腕では、１９１９年のダッチ・ルーサー（レッズ）の１・３０に次ぐものとなった。同日予定されている本拠地・レイズ戦の試合前にセレモニーが行われる。

他には、ハイド監督の解任後、指揮をとっているマンソリーノ監督代行ら、８人の選手が少なくとも投票され、メジャー１年目の今季、ここまで１０勝９敗、防御率４・５４としている菅野智之投手（３５）も、その中に入った。菅野は、先発で唯一人ローテーションを守り、ロジャーズを上回る２９試合に登板、１５２回２／３を投げた。週末の敵地でのヤンキース戦で、今季最終登板となる３０試合目のマウンドをに立つ見込みだ。

オリオールズは今季、故障者が続出して厳しい戦いとなり、ここまで借金１０でア・リーグ東地区最下位に低迷。すでにポストシーズンに進めないことも決まった。