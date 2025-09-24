G大阪が横浜FMに逆転勝利 神戸は4発快勝で2位浮上 J1第31節まとめ
2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。
AFCチャンピオンズリーグ2から中5日でこの試合を迎えたガンバ大阪と、降格圏との差が1ポイントの17位横浜F・マリノスの試合。前半をスコアレスで折り返して60分、左サイドのMFジョルディ・クルークスのクロスにMF天野純が反応。相手に当たってファーへ飛んだボールを左足で合わせて横浜FMが先制する。しかしその5分後にG大阪が追いつく。FW満田誠がDF半田陸とのワンツーから仕留め、加入後初ゴールを挙げた。その後70分にFWデニス・ヒュメット、79分にMF宇佐美貴史と立て続けに得点し、試合は3−1でG大阪が勝利。4連勝で順位を1つ上げ、敗れた横浜FMは順位こそ変動はなかったが、18位の横浜FCと勝ち点が28で並んだ。
そのほか、3位柏レイソルと6位サンフレッチェ広島の上位対決は激闘を見せるも0−0のドロー。前節敗れた京都サンガF.C.とリーグ戦ここ3試合勝利のない町田ゼルビアの上位対決も1−1のドロー。残留争いでは、14戦未勝利の19位湘南ベルマーレが川崎フロンターレと対戦。0-2からDF舘幸希のゴールで1点を返すも1−2で敗れた。11戦未勝利の最下位アルビレックス新潟は名古屋グランパスと対戦。ホームで是が非でも勝利が欲しかったが、スコアレスドローで12試合未勝利となっている。
【第31節試合結果】
ガンバ大阪 3-1 横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ
柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島
京都サンガF.C. 1-1 FC町田ゼルビア
湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレ
アルビレックス新潟 0-0 名古屋グランパス
鹿島アントラーズ 1-1 セレッソ大阪
FC東京 1-0 アビスパ福岡
清水エスパルス 0-0 浦和レッズ
ファジアーノ岡山 0-0 横浜FC
【順位】
1位 鹿島（61/+20）
2位 神戸（57/+15）
3位 京都（56/+21）
4位 柏（56/+14）
5位 町田（52/+14）
6位 広島（52/+14）
7位 川崎F（51/+15）
8位 浦和（48/+7）
9位 G大阪（46/-2）
10位 C大阪（43/+3）
11位 清水（40/-3）
12位 岡山（40/-5）
13位 FC東京（40/-9）
14位 福岡（37/-5）
15位 名古屋（36/-5）
16位 東京V（35/-15）
17位 横浜FM（28/-12）
18位 横浜FC（28/-17）
19位 湘南（25/-27）
20位 新潟（21/-23）