2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。



AFCチャンピオンズリーグ2から中5日でこの試合を迎えたガンバ大阪と、降格圏との差が1ポイントの17位横浜F・マリノスの試合。前半をスコアレスで折り返して60分、左サイドのMFジョルディ・クルークスのクロスにMF天野純が反応。相手に当たってファーへ飛んだボールを左足で合わせて横浜FMが先制する。しかしその5分後にG大阪が追いつく。FW満田誠がDF半田陸とのワンツーから仕留め、加入後初ゴールを挙げた。その後70分にFWデニス・ヒュメット、79分にMF宇佐美貴史と立て続けに得点し、試合は3−1でG大阪が勝利。4連勝で順位を1つ上げ、敗れた横浜FMは順位こそ変動はなかったが、18位の横浜FCと勝ち点が28で並んだ。





4位のヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。前半10分、DF永戸勝也のグラウンダーのクロスにFW大迫勇也が反応。相手GKがつかみ損ね、こぼれ球を流し込んで神戸が先制。38分には大迫、MF井出遥也とダイレクトパスが繋がりFW宮代大聖へ。ボックス内でボールを持つとドリブルで相手DFを2 枚かわし、右足を振り抜いて2点目を決めた。後半も勢いに乗る神戸は56分、MF扇原貴宏のアーリークロスをFWエリキがうまく頭で合わせ3点目。68分には相手GKのパスミスにエリキが反応し、折り返しを宮代が決めて4点目を奪った。大量リードを奪った神戸がそのまま勝利し、勝ち点57の2位に浮上。首位鹿島アントラーズとの差は変わらず4ポイントとなっている。そのほか、3位柏レイソルと6位サンフレッチェ広島の上位対決は激闘を見せるも0−0のドロー。前節敗れた京都サンガF.C.とリーグ戦ここ3試合勝利のない町田ゼルビアの上位対決も1−1のドロー。残留争いでは、14戦未勝利の19位湘南ベルマーレが川崎フロンターレと対戦。0-2からDF舘幸希のゴールで1点を返すも1−2で敗れた。11戦未勝利の最下位アルビレックス新潟は名古屋グランパスと対戦。ホームで是が非でも勝利が欲しかったが、スコアレスドローで12試合未勝利となっている。【第31節試合結果】ガンバ大阪 3-1 横浜F・マリノスヴィッセル神戸 4-0 東京ヴェルディ柏レイソル 0-0 サンフレッチェ広島京都サンガF.C. 1-1 FC町田ゼルビア湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレアルビレックス新潟 0-0 名古屋グランパス鹿島アントラーズ 1-1 セレッソ大阪FC東京 1-0 アビスパ福岡清水エスパルス 0-0 浦和レッズファジアーノ岡山 0-0 横浜FC【順位】1位 鹿島（61/+20）2位 神戸（57/+15）3位 京都（56/+21）4位 柏（56/+14）5位 町田（52/+14）6位 広島（52/+14）7位 川崎F（51/+15）8位 浦和（48/+7）9位 G大阪（46/-2）10位 C大阪（43/+3）11位 清水（40/-3）12位 岡山（40/-5）13位 FC東京（40/-9）14位 福岡（37/-5）15位 名古屋（36/-5）16位 東京V（35/-15）17位 横浜FM（28/-12）18位 横浜FC（28/-17）19位 湘南（25/-27）20位 新潟（21/-23）