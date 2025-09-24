第31節が行われた Photo/Getty Images

2025明治安田J1リーグ第31節が23日に行われた。

AFCチャンピオンズリーグ2から中5日でこの試合を迎えたガンバ大阪と、降格圏との差が1ポイントの17位横浜F・マリノスの試合。前半をスコアレスで折り返して60分、左サイドのMFジョルディ・クルークスのクロスにMF天野純が反応。相手に当たってファーへ飛んだボールを左足で合わせて横浜FMが先制する。しかしその5分後にG大阪が追いつく。FW満田誠がDF半田陸とのワンツーから仕留め、加入後初ゴールを挙げた。その後70分にFWデニス・ヒュメット、79分にMF宇佐美貴史と立て続けに得点し、試合は3−1でG大阪が勝利。4連勝で順位を1つ上げ、敗れた横浜FMは順位こそ変動はなかったが、18位の横浜FCと勝ち点が28で並んだ。

4位のヴィッセル神戸はホームで東京ヴェルディと対戦。前半10分、DF永戸勝也のグラウンダーのクロスにFW大迫勇也が反応。相手GKがつかみ損ね、こぼれ球を流し込んで神戸が先制。38分には大迫、MF井出遥也とダイレクトパスが繋がりFW宮代大聖へ。ボックス内でボールを持つとドリブルで相手DFを2 枚かわし、右足を振り抜いて2点目を決めた。後半も勢いに乗る神戸は56分、MF扇原貴宏のアーリークロスをFWエリキがうまく頭で合わせ3点目。68分には相手GKのパスミスにエリキが反応し、折り返しを宮代が決めて4点目を奪った。大量リードを奪った神戸がそのまま勝利し、勝ち点57の2位に浮上。首位鹿島アントラーズとの差は変わらず4ポイントとなっている。

そのほか、3位柏レイソルと6位サンフレッチェ広島の上位対決は激闘を見せるも0−0のドロー。前節敗れた京都サンガF.C.とリーグ戦ここ3試合勝利のない町田ゼルビアの上位対決も1−1のドロー。残留争いでは、14戦未勝利の19位湘南ベルマーレが川崎フロンターレと対戦。0-2からDF舘幸希のゴールで1点を返すも1−2で敗れた。11戦未勝利の最下位アルビレックス新潟は名古屋グランパスと対戦。ホームで是が非でも勝利が欲しかったが、スコアレスドローで12試合未勝利となっている。

【第31節試合結果】

ガンバ大阪　3-1　横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸　4-0　東京ヴェルディ
柏レイソル　0-0　サンフレッチェ広島
京都サンガF.C.　1-1　FC町田ゼルビア
湘南ベルマーレ　1-2　川崎フロンターレ
アルビレックス新潟　0-0　名古屋グランパス
鹿島アントラーズ　1-1　セレッソ大阪
FC東京　1-0　アビスパ福岡
清水エスパルス　0-0　浦和レッズ
ファジアーノ岡山　0-0　横浜FC

【順位】

1位　鹿島（61/+20）
2位　神戸（57/+15）
3位　京都（56/+21）
4位　柏（56/+14）
5位　町田（52/+14）
6位　広島（52/+14）
7位　川崎F（51/+15）
8位　浦和（48/+7）
9位　G大阪（46/-2）
10位　C大阪（43/+3）
11位　清水（40/-3）
12位　岡山（40/-5）
13位　FC東京（40/-9）
14位　福岡（37/-5）
15位　名古屋（36/-5）
16位　東京V（35/-15）
17位　横浜FM（28/-12）
18位　横浜FC（28/-17）
19位　湘南（25/-27）
20位　新潟（21/-23）