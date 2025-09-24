DeNA・三嶋一輝投手（35）が来季の戦力構想から外れていることが23日、分かった。投手陣ではチーム最年長。プロ13年目の「DeNAの申し子」は、来季の現役続行を熱望している。

このときが来てしまった…。DeNAファンにとっても衝撃が大きい右腕の「戦力外通告」。今季は8月に初昇格して6試合で防御率10.80にとどまり、同23日に登録を外れた後は2軍調整が続いていた。それだけに、厳しい現実は受け入れざるを得ない。

三嶋は球団名がDeNAになってから最初に迎えた12年ドラフトで、法大から2位指名を受けて入団。1年目の13年には6勝（9敗）を挙げるなど先発、救援両方でフル回転した。

150キロを超える直球を武器に小気味よい投球でリズムをつくり、21年には自己最多の23セーブを記録して守護神の重責も担った。

22年8月には国指定の難病「胸椎黄色じん帯骨化症」の手術。三浦監督から「（病気を克服した）お前が第1号になれ」と励まされて術後の厳しいリハビリを乗り越え、23年4月26日のヤクルト戦では355日ぶりの白星をつかんだ。

今季は若手投手陣が台頭する中で苦しい立場に立たされながら、イースタン・リーグでは30試合1勝1敗1セーブ、防御率2.51とアピールを続けてきた。

24日は、今季同リーグ2軍本拠地「横須賀スタジアム」最終戦の楽天戦が開催される。背番号17の姿が、そのマウンドにあることは間違いない。在籍12年間で373試合に登板。横浜スタジアムに姿があって「当然」だった記憶に残る男が愛する球団を去ることになる。