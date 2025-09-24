ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均 46404.94（+23.40 +0.05%）
ナスダック 22699.36（-89.62 -0.39%）
CME日経平均先物 45545（大証終比：+225 +0.49%）
欧州株式23日GMT16:09
英FT100 9223.32（-3.36 -0.04%）
独DAX 23611.33（+84.28 +0.36%）
仏CAC40 7872.02（+41.91 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.595（-0.009）
10年債 4.131（-0.016）
30年債 4.750（-0.013）
期待インフレ率 2.381（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.680（-0.032）
カナダ 3.193（-0.006）
豪 州 4.264（-0.005）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.54（+1.26 +2.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3811.60（+36.50 +0.97%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112673.69（-175.73 -0.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万6552（-25978 -0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46404.94（+23.40 +0.05%）
ナスダック 22699.36（-89.62 -0.39%）
CME日経平均先物 45545（大証終比：+225 +0.49%）
欧州株式23日GMT16:09
英FT100 9223.32（-3.36 -0.04%）
独DAX 23611.33（+84.28 +0.36%）
仏CAC40 7872.02（+41.91 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.595（-0.009）
10年債 4.131（-0.016）
30年債 4.750（-0.013）
期待インフレ率 2.381（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.749（+0.001）
英 国 4.680（-0.032）
カナダ 3.193（-0.006）
豪 州 4.264（-0.005）
日 本 1.647（+0.009）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.54（+1.26 +2.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3811.60（+36.50 +0.97%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112673.69（-175.73 -0.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万6552（-25978 -0.16%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ