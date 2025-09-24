NY株式23日（NY時間12:09）（日本時間01:09）
ダウ平均　　　46404.94（+23.40　+0.05%）
ナスダック　　　22699.36（-89.62　-0.39%）
CME日経平均先物　45545（大証終比：+225　+0.49%）

欧州株式23日GMT16:09
英FT100　 9223.32（-3.36　-0.04%）
独DAX　 23611.33（+84.28　+0.36%）
仏CAC40　 7872.02（+41.91　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.595（-0.009）
10年債　 　4.131（-0.016）
30年債　 　4.750（-0.013）
期待インフレ率　 　2.381（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.749（+0.001）
英　国　　4.680（-0.032）
カナダ　　3.193（-0.006）
豪　州　　4.264（-0.005）
日　本　　1.647（+0.009）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝63.54（+1.26　+2.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3811.60（+36.50　+0.97%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112673.69（-175.73　-0.16%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1665万6552（-25978　-0.16%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ