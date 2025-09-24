【MLB BUZZ】ドジャースの山本由伸投手（27）は、安定感抜群の投球で地区4連覇目前の名門球団でエースとしての働きを見せている。2年目の飛躍を他球団の選手らはどう見ているのか――。昨季ア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したタイガースのタリク・スクバル投手（28）は、その山本にほれ込む一人。メジャー屈指の左腕が、日本が誇る右腕の凄さを語った。 （取材・構成 杉浦大介通信員）

山本はメジャー2年目に大きく飛躍を遂げた。9月6日のオリオールズ戦で9回2死まで無安打無失点投球を披露するなど、9月3試合連続で被安打1と圧巻の投球を続ける。

球界内での評判も高まる中、昨季に続き2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞受賞が期待される現役最強左腕のスクバルは、山本をどう見ているのか。

「山本の速球、スプリット、カーブのコンビネーションが本当に素晴らしい。スプリットの制球は“投げたいところに投げられる”という意味で、メジャーでもこれまで見た中で一番だと思う。速球の制球もかなり良い」

山本は今季先発ローテーションを一度も飛ばすことなく、リーグ2位の防御率2・58。9月18日のジャイアンツ戦こそ自己ワースト6四球と乱れたが、29試合、167回2/3を投げ57四球で無四球試合は4つを数える。与四球率はリーグ15位の3・06と抜きんでてはいないが、数字には表れない投球術とここ一番での制球力をスクバルは感じ取っていた。

1メートル92、109キロの体格を誇るスクバルに対し、山本は1メートル78、80キロとメジャーでは極めて小柄な部類。ただ、スクバルは「それこそが野球の素晴らしさ。サイズなんて関係ない」と断言する。「山本は体格は大きくないが、95〜99マイル（約153〜159キロ）を投げる。1試合を通して、年間を通して、球速を維持している。それは良いメカニクス（投球フォーム）で投げている証拠。完璧で美しいんだ」と大きくうなずいた。

スクバルはここまで30試合で13勝5敗、リーグトップ防御率2・23、同2位233奪三振。直球の最速は102・6マイル（約165キロ）を誇り、直球と同じ球速帯のシンカーや宝刀チェンジアップが武器だが「山本のスプリットが凄く好き。一つ盗めるなら彼のスプリットを盗みたい。カーブも盗みたいな」と真顔で語った。

実はスクバルはタイガース時代の前田（現ヤンキース傘下3A）の紹介で、ドジャースタジアムで行われた米本土開幕シリーズ直後にロサンゼルスで初対面したという。「あれは凄くクールな瞬間だった。おとなしい印象を受けていたけど、とてもナイスガイだったね」と笑った。

スクバルは繰り返した。「どれだけ大きいか小さいかなんて関係ない。大切なのは、マウンドで結果を出すこと。彼はそれをやり遂げている」。日本投手初のサイ・ヤング賞は誰か――。今季のナ・リーグはパイレーツのスキーンズが最有力とされるが、近い将来、山本が受賞しても誰も驚きはしないはずだ。

◇タリク・スクバル 1996年11月20日生まれ、カリフォルニア州出身の28歳。シアトル大から18年ドラフト9巡目（全体255番目）でタイガースに入団。20年にメジャーデビューし、21年から先発ローテーションに定着。初の開幕投手を務めた24年に18勝、防御率2.39、228奪三振の投手3冠でサイ・ヤング賞を初受賞した。25年は球宴でア・リーグの先発投手の大役を務めた。1メートル92、109キロ。左投げ右打ち。

《パドレス・タティスも称賛》ドジャースと同地区のパドレスの主砲タティスは山本について「97マイル（約156キロ）の速球に加えて5、6球種を操り、全てを内外角に投げ分けてくる。投球技術に関しては達人の域」と絶賛する。左足をあまり上げないフォームも「タイミングが取りづらい」と苦手にしているようだ。23年ア・リーグのサイ・ヤング賞のヤンキース・コールは、山本と同じく1メートル80と小柄ながらサイ・ヤング賞2度を誇る元ジャイアンツのティム・リンスカムと「投球フォームが似ている」と指摘した上で、「山本の勢いのある体の使い方は素晴らしい」と称えた。

▼メッツ・アロンソ 複数の球種をストライクにできる能力が高い。ストライクに見えるようにしてからボールゾーンに逃がすのもうまい。ピンポイントの制球力を持っている。

▼パドレス・メリル 山本のスプリットはシンカーのようだ。あの球速であれだけ動くスプリットはなかなか見ない。大きなカーブでタイミングも外してくるし、直球は伸び上がってくる。97マイル（約156キロ）よりもっと速く感じる。