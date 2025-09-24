MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¥¢¥É¥é¡¼»á¡¡»³ËÜÍ³¿¤Îº£µ¨ÅêµåÊ¬ÀÏ¡¡40¼ºÅÀËÉ¤®¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þµé¤ÎÅê¼ê¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿ÈÉ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼»á¡Ê34¡Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î»³ËÜ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»³ËÜ¤¬º£µ¨¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¡¦¥é¥ó¥Ð¥ê¥å¡¼¡ÊÆÀÅÀ´üÂÔÃÍ¡Ë¤Ë¸«¤¨¤ë¡£»³ËÜ¤Ï¡Ü40¡£40¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç»³ËÜ¤ò¾å²ó¤ëÅê¼ê¤Ï¡Ü50¤Î¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¡Ü39¡£¡Ö¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þµé¤ÎÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÏÍ½Â¬ËÉ¸æÎ¨¡ÊxERA¡Ë¤¬ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Î2.47¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î2.61¤Ë¼¡¤°¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î2.71¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÈïÂÇµå¤Î³ÑÅÙ¤äÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ê¤É¼Á¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÉ¸¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡È¿¿¤Î¼ÂÎÏ¡É¤Ç¥È¥Ã¥×Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£Æ±»á¤ÏÀ©µåÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Öºòµ¨¤è¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¤ÎÅêµå¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤Î¶ù¤ËÅê¤²¹þ¤à³ä¹ç¤¬46¡ó¤ËÃ£¤·¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤ÎÅêµå¤Î¥é¥ó¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡Ü65¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡194Ã¥»°¿¶Ãæ¡¢Ä¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶¿ô¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î141¤ò¿ô¤¨¡Ö»³ËÜ¤ÎÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥é¥ó¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î´ÑÅÀ¤ÇºòÇ¯¤Î2ÇÜ¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Î½Ä¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤ÏÊ¿¶Ñ63¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó1¥á¡¼¥È¥ë60¡Ë¤ÇÂç¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤è¤ê7¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó18¥»¥ó¥Á¡Ë¤âÂç¤¤¯¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î±¦Åê¼ê¤ÇºÇ¤âÂç¤¤¤ÊÑ²½ÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£