ºå¿À¡¦µÚÀî²íµ®¡¡¥×¥íÌîµåµÏ¿17»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¡ª°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¡¦Æ£Àîµå»ù¤ËÊÂ¤ó¤À¡ÖÈ´¤«¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À2¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦µÚÀî¤¬Ï¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¡Ö17»î¹ç¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£1¿Í¤Ç¸òÂå¤·¡¢05Ç¯ºå¿À¡¦Æ£Àî¡¢15Ç¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹¤¬»ý¤Ä¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£µåÃÄ¤Î°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¸½´ÆÆÄ¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡Ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡Ë½©µ¨Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£È´¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤½¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Éð´ï¤À¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÂÐº¸¤ÎÄã¤¤ÈïÂÇÎ¨¡¦124¡Ê±¦¤Ï¡¦197¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£»°¿¶¤·¤¿ÎÓ¤ÏÆâ³Ñ¤Î142¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢°ì½Ö¹ø¤¬°ú¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Í¤ê¤ÎÂç¤¤¤Åê¤²Êý¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¼´Â¤Î¸þ¤¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤ËÊ¿¹Ô¤ËÂ¤òÃÖ¤¯¤¬¡¢µÚÀî¤ÏÄÞÀè¤¬Çò¤¤ÈÄ¤Ë¿¨¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¤«¤«¤È¤Ï¥Û¡¼¥à´ó¤ê¤ÎÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º¸Â¤À¤±¡Ö¥Ï¤Î»ú¡×¤Ë¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ¹âºß³ØÃæ¤«¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Îº¢¡£Éô²°¤Ç¤¢¤ª¸þ¤±¤Ë¥´¥í¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸Â¤¬¼«Á³¤È³°Â¦¤ËÅÝ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤·¤ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¼«Á³¤ÊÂ¤Î¸þ¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£ÉáÄÌ¤ÎÃÖ¤Êý¤Ç¤Ïµç¶þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡¥ë¡¼¥ë¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë½¤Àµ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤âÆÈÁÏÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥È¤Î»È¤¤Êý¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡£³ÆÊýÌÌ¤Ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¡¢Ìîµå³¦°Ê³°¤«¤é¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¤òìÅÍß¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÄÉµá¤¬6Ç¯ÌÜ¤Î³«²Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎµÏ¿¡£¤½¤³¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤â51¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÁÒÀ¤¸Å¡¡ÍÎÊ¿¡Ë
¡¡¡û¡ÄµÚÀî¡Ê¿À¡Ë¤¬º£µ¨45¥Û¡¼¥ë¥ÉÌÜ¡£8·î13Æü¤Î¹ÅçÀï¤«¤é17»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢05Ç¯Æ£Àîµå»ù¡Ê¿À¡Ë¤È15Ç¯¥Ð¥ê¥ª¥¹¡Ê¥½¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¥×¥íÌîµåµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë8·î5Æü¡¢ÃæÆüÀï¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»î¹ç¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥Û¡¼¥ë¥É¡Üµß±ç¾¡Íø¡Ë¤ò21»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¡¢05Ç¯Æ£Àî¤Î20»î¹ç¤ò¾å²ó¤ëµåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥×¥íÌîµåµÏ¿¤Î10Ç¯ÀõÈøÂóÌé¡ÊÃæ¡Ë25»î¹ç¤Ë¼¡¤°ÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¤Ç¡¢º£µ¨»Ä¤ê4»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤é¥¿¥¤µÏ¿¤Ë¤Ê¤ë¡£