◇セ・リーグ 阪神2―2DeNA（2025年9月23日 横浜）

阪神・大山悠輔内野手（30）が23日、DeNA戦の6回に左翼席へ12号ソロを放った。1―2からの同点弾で、通算150号にも王手。試合前時点で今季16打数1安打と苦戦していたケイに雪辱を果たした。前日22日から、ドジャース・大谷も愛用する「チャンドラーバット」を導入。10月15日からのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）で激突する可能性がある相手に確かな変貌を見せた。

いついかなる時も淡々と試合を回想する大山には珍しく、その口調には熱がこもった。

「1年間（ケイに）やられてきて、スコアラーさんをはじめ、チームで“どういう対策をしていこうか”ということを1年間話し合ってきた。それでもなかなかうまくいかなくて…。最後の最後に、その相手にちょっと嫌な、“変えてきているな”というイメージもつけられたと思う」

雪辱の放物線は、1―2の6回先頭でかけた。ケイには、試合前時点で16打数1安打、2四球、7三振と大苦戦。この日も第1打席こそ四球を奪いながら、第2打席は4球で見逃し三振に倒れた。宝刀のカットボールを打破すべく、打席内でホームベースから離れる対策も奏功せず。だから、第3打席は一層の執念も胸に秘めた。

2ストライクからボール3球、ファウル3球で粘った9球目。真ん中やや内寄りのカットボールを、ツートンカラーの新兵器で砕いた。前日のヤクルト戦から使う「チャンドラーバット」。メープル材の硬さを生かした抜群の反発力と飛距離が特長で、ドジャース・大谷ら多くのメジャーリーガーも愛用する。ハード面でも進化した主砲の一発は、虎にまん延するケイ・アレルギーを一掃するには十分だった。

「（ケイは）CSで当たる可能性もあるので、そういう意味では良かった。あとは（対戦相手が）どうなるか分からないので、そこはしっかり、準備しつつやりたいと思う」

4月にはミートポイントが根元に寄る「魚雷バット」も試すなど、プロ9年目の今季は変化を恐れず戦ってきた。「（道具を）変えることによって違った（良い）感覚が得られるのであれば自分にとってプラス。生かせるものは生かしていきたい」。チャンドラーバットにも後輩・井上の名が印字されてはいるが、快音につながるならなりふり構わない。現状維持を嫌う大山の信念が詰まった、実りのアーチでもあった。

「残り試合も少なくなってきている。またしっかり準備したい」

通算150号の節目にも挑むラスト4試合の舞台は、全て甲子園だ。天敵攻略の確たる自信は脇に置き、無事に143試合のゴールテープを切る。（八木 勇磨）