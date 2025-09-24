FODで独占配信中のドラマ『被写界深度』のBlu-ray＆DVD BOXが、2026年2月4日に発売されることが決定。発売を記念したリリースイベントの開催も発表された。

参考：阿部顕嵐と阿久津仁愛が感じる“BLドラマの影響” ワールドワイドな応援は「素直に嬉しい」

原作は苑生による同名WEB連載作品で、年間920万PVを記録した人気作。物語は、大好きだった音楽を捨てた早川秀一郎と、大好きなカメラに真っ直ぐ向き合う紺野遼平が、高校の屋上で出会うところから始まる。対照的な二人が友情と恋の狭間で揺れ動きながら成長していく姿を描いた、モラトリアムラブストーリーだ。

早川秀一郎を宇佐卓真、紺野遼平を平野宏周が演じたほか、八神慶仁郎、久保乃々花、佐月絵美、橋本和太琉、森田大鼓、朝日ななみ、佐野実咲、高比良由菜、藤村木音、倉須洸、井上陽向大、樫又龍ノ介、坂東希、岡慶悟、崎山つばさ、霧島れいかがキャストに名を連ねた。

映像特典には、完成披露イベント、メイキングなどに加え、主演2人による最終話のビジュアルコメンタリーを収録。初回限定仕様にはキャストのビジュアルを使用したグッズや、平野が撮影した写真を収めたブックレットも封入される。

さらに、Blu-ray＆DVD BOXの発売を記念し、主演キャストが登壇するリリースイベントの開催が決定。対象商品を購入した人の中から抽選で招待される。詳細は商品サイトにて。（文＝リアルサウンド編集部）