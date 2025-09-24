プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とナスのみそカレー」 「キノコのマリネサラダ」 「柿とヨーグルトのデザート」 の全3品。
残暑厳しい季節のエスニックメニュー。ナスのカレーにキノコのマリネ。柿をのせたヨーグルトで〆。

【主食】鶏とナスのみそカレー
トロトロのナスがみそカレーによく合います。

©Eレシピ


調理時間：40分
カロリー：919Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

鶏もも肉  (大)1枚
  塩  適量 ナス  2~3本 玉ネギ  1/2個
トマト  1個
サラダ油  大さじ3~4
クミンシード  小さじ1
カレー粉  大さじ1.5~2
水  適量 みそ  小さじ2
ニンニク  1片
ショウガ  1片
ご飯  (炊きたて)2皿分
パクチー（香菜）  (刻み)適量

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、ひとくち大に切って塩をもみ込む。ナスはヘタとガクを切り落とし、ひとくち大の乱切りにする。

©Eレシピ


玉ネギは縦薄切りにする。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油大さじ1を入れて中火で熱し、鶏もも肉の皮面を下にして並べ入れ、両面に焼き色をつけていったん取り出す。

©Eレシピ


鶏もも肉に火を通さなくてOKです。
2. フライパンにナス、残りのサラダ油を加えて中火でしんなりするまで炒める。水分が出たら約大さじ1杯を残してキッチンペーパーで拭き取る。

©Eレシピ


サラダ油が足りなくなったら、足しながら炒めてください。
3. クミンシード、玉ネギ、トマトを加えてしんなりするまで炒める。

©Eレシピ


4. カレー粉を加えて炒め合わせ、水をヒタヒタに注ぎ、鶏もも肉を戻し入れ、煮たったらフライパンに蓋をして15分煮る。

©Eレシピ


5. 蓋を外してみそを溶き入れ、ニンニクとショウガをすりおろしながら加える。中火で弱いトロミがつくまで煮て分量外の塩で味を調える。

©Eレシピ


6. お皿にご飯をよそってカレーをかけ、パクチー(香菜)をのせる。

©Eレシピ



【副菜】キノコのマリネサラダ
キノコをたっぷりと食べられるサラダです。

©Eレシピ


調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：56Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

シメジ  1パック マイタケ  1パック 水  50ml
＜調味料＞
  砂糖  大さじ1/2
  白ワインビネガー  大さじ2
  塩  適量   ドライパセリ  少々
EVオリーブ油  適量 レタス  2枚

【下準備】

シメジとマイタケは石づきを切り落として小房に分ける。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。レタスは食べやすい大きさにちぎる。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にシメジ、マイタケ、水を入れて中火にかけ、煮たったら鍋に蓋をして弱火にし、しんなりするまで蒸し煮にする。

©Eレシピ


2. 蓋を外して強火にし、水分が飛んだら＜調味料＞のボウルに移して和える。そのまま冷まし、EVオリーブ油を加えてひと混ぜする。

©Eレシピ


ボウルの底を氷水に当てて混ぜながら冷やすと短時間で冷めます。
3. 器にレタスと(2)を盛り合わせる。

©Eレシピ



【デザート】柿とヨーグルトのデザート
シナモンの香りがアクセント。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：127Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

柿  1個
ハチミツ  大さじ1
シナモンパウダー  少々
プレーンヨーグルト  150ml
ミントの葉  2枚

【作り方】

1. 柿はヘタを切り取って皮をむき、小さなひとくち大に切ってボウルに移し、ハチミツとシナモンパウダーを加えてからめる。

©Eレシピ


2. 器にプレーンヨーグルトを盛って(1)をかけ、ミントの葉を飾る。

©Eレシピ