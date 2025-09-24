【今日の献立】2025年9月24日(水)「鶏とナスのみそカレー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏とナスのみそカレー」 「キノコのマリネサラダ」 「柿とヨーグルトのデザート」 の全3品。
残暑厳しい季節のエスニックメニュー。ナスのカレーにキノコのマリネ。柿をのせたヨーグルトで〆。
【主食】鶏とナスのみそカレー
トロトロのナスがみそカレーによく合います。
調理時間：40分
カロリー：919Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 適量 ナス 2~3本 玉ネギ 1/2個
トマト 1個
サラダ油 大さじ3~4
クミンシード 小さじ1
カレー粉 大さじ1.5~2
水 適量 みそ 小さじ2
ニンニク 1片
ショウガ 1片
ご飯 (炊きたて)2皿分
パクチー（香菜） (刻み)適量
玉ネギは縦薄切りにする。トマトはヘタをくり抜き、8つのくし切りにする。
鶏もも肉に火を通さなくてOKです。
2. フライパンにナス、残りのサラダ油を加えて中火でしんなりするまで炒める。水分が出たら約大さじ1杯を残してキッチンペーパーで拭き取る。
サラダ油が足りなくなったら、足しながら炒めてください。
3. クミンシード、玉ネギ、トマトを加えてしんなりするまで炒める。
4. カレー粉を加えて炒め合わせ、水をヒタヒタに注ぎ、鶏もも肉を戻し入れ、煮たったらフライパンに蓋をして15分煮る。
5. 蓋を外してみそを溶き入れ、ニンニクとショウガをすりおろしながら加える。中火で弱いトロミがつくまで煮て分量外の塩で味を調える。
6. お皿にご飯をよそってカレーをかけ、パクチー(香菜)をのせる。
【副菜】キノコのマリネサラダ
キノコをたっぷりと食べられるサラダです。
調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：56Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜調味料＞
砂糖 大さじ1/2
白ワインビネガー 大さじ2
塩 適量 ドライパセリ 少々
EVオリーブ油 適量 レタス 2枚
2. 蓋を外して強火にし、水分が飛んだら＜調味料＞のボウルに移して和える。そのまま冷まし、EVオリーブ油を加えてひと混ぜする。
ボウルの底を氷水に当てて混ぜながら冷やすと短時間で冷めます。
3. 器にレタスと(2)を盛り合わせる。
【デザート】柿とヨーグルトのデザート
シナモンの香りがアクセント。
調理時間：5分
カロリー：127Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ハチミツ 大さじ1
シナモンパウダー 少々
プレーンヨーグルト 150ml
ミントの葉 2枚
2. 器にプレーンヨーグルトを盛って(1)をかけ、ミントの葉を飾る。
