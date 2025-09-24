Êì¤ò´Ç¼è¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬¡Ä¡ÖÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¡×1¿Í¤Ã»Ò¤ÎÌ¼¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤«·Ð¸³¤¹¤ë¡È¿Æ¤ÎÏ·¤¤¡É¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÊì¤ò´Ç¼è¤ê¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬¡Ä
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó(@kkc_ayn)¡£Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Êì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤Ï¡¢Æ±¤¸·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ä¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤ò´¶¤¸¤ëÆ±À¤Âå¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£°ì¿Í¤Ã»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤È»à
Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤Æ¤«¤é2Ç¯¸å¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÎÉã¤ÏÉÂ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤Î²ð¸î·Ð¸³¤«¤éÂÐ±þ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÍê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉã¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤·¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦¾ìÌÌ¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¶»Áû¤®¤¬¤·¤Æ¡¢Ìë9»þÈ¾¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤ËµÞ¤¤¤Ç¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦¥¥¯¥Á¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤º¤Ã¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤Ã¤ÆÁ°¤âÏ¢Íí¤È¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢·ÈÂÓ¤ÎÄÌÃÎ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤è¡£²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¼¸¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤¹¤°µ¢¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Î»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ºÇ°¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤¯¤é¤¤
¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¼Â²È¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¡¢Êì¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤·´û¤Ë¼êÃÙ¤ì¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¡£¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÂÎÄ´¤¬¤Ò¤É¤¯°²½¤·¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤ÏÌµ»ö¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÍâÆü¤Ë¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¡¢¡ÈºÇ°¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¼êÁ°¤¯¤é¤¤¡É¤Þ¤Ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¤¿¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¡£Éã¤Î´Ç¸î¡¢±äÌ¿¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤âÃ¸¡¹¤È¡¢¤È¤¤Ë¥¯¥¹¥ê¤È¾Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤ò¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£