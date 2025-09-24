¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¬¥¶»Ô¤ÎÉÂ±¡2¤Ä¤¬µ¡Ç½Ää»ß¡¡ÊÝ·òÅö¶É¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¡È°Õ¿ÞÅª¤Ê¹¶·â¡É¤òÈóÆñ
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤ÇºÇÂçÅÔ»Ô¥¬¥¶»Ô¤ÎÉÂ±¡2¤Ä¤¬µ¡Ç½Ää»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î°Õ¿ÞÅª¤Ê¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¬¥¶»Ô¤Ç¤ÏÉÂ±¡¼þÊÕ¤Ø¤ÎË¤·â¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®»ùÉÂ±¡¤È´ã²Ê°å±¡¤¬22Æü¡¢µ¡Ç½Ää»ß¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÝ·òÅö¶É¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Õ¿ÞÅª¡¢¤«¤ÄÁÈ¿¥Åª¤ËÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹â´±¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á¤ÎÈ¾¿ô¤òÂ¨»þ²òÊü¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢60Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñ´Ê¤Ïº£½µÃæ¤ËÃç²ð¹ñ¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£