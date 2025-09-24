±Ç²è¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤2¡×¤è¤ê¡ÖGood Guys¡×¤¬²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢MAFEX¤Ë10·îºÆÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥á¥Ç¥£¥³¥à¡¦¥È¥¤¤Ï¡¢MAFEX¥·¥êー¥º¤è¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAFEX Good Guys (¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë Ver.)¡×¤ò10·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï14,080±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢±Ç²è¡ÖCHILD'S PLAY 2¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖGood Guys¡×¤òÁ´¹âÌó130mm¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£´ãµå²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Î¶²¤í¤·¤¤É½¾ð¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ªー¥Ðー¥ªー¥ë¤ÏÉÛÀ½¥³¥¹¥Á¥åー¥à¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Ð¥Ã¥É¡¢¥Ï¥ó¥Þー¤È¤¤¤Ã¤¿Éð´ï¥Ñー¥Ä¤¬ËÉÙ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²ÄÆ°¼°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚMAFEX Good Guys (¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë Ver.)¡Û
ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥Ê¥¤¥Õ2¼ï/¥Ð¥Ã¥È/¥Ï¥ó¥Þー/¤â¤Î¤µ¤·/º¹¤·ÂØ¤¨ÍÑÏÓ¥Ñー¥Ä/²ÄÆ°¼°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É
¸¶·¿À½ºî¡§ÂçÈ«²í¿Í & PERFECT-STUDIO
°áÁõÀ½ºî¡§¤Î¤À¤æ¤ß¤³¡ÊÁÏing¡Ë
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¢¨´Æ½¤Ãæ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Çä¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.