º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È4Ï¢ÇÔ¡¢¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥óÂà¾ì¡õ¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡Éé½ý¸òÂå¡Ä»îÎý¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢¶â´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J1¥ê¡¼¥°Âè31Àá¡¡FCÅìµþ1¡½0Ê¡²¬¡Ê23Æü¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Å¨ÃÏ¤òÊñ¤àÎäÎÃ¤Ê¶õµ¤¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¡£Ê¡²¬¤Î¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ìµ¾ð¤ËÍÉ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°È¾41Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¡¢FCÅìµþ¤Î¥Þ¥ë¥»¥í¥Ò¥¢¥ó¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Çµö¤·¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ì¶¤ÏÂ³¤¯¡£Á°È¾¤ÎÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿Á°Àþ¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤¬¡¢2ÅÙ¤Î·Ù¹ð¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥Ê¥Ã¥·¥à¡¦¥Ù¥ó¥«¥ê¥Õ¥¡¤Ï±¦¸ª¤òÄË¤á¤¿¤â¤è¤¦¤Ç¡¢¸åÈ¾10Ê¬¤Ë¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¤È¤Î¸òÂå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¹¶·â¿Ø¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ëº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î4Ï¢ÇÔ¡£¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡¢¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï·ë²Ì¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ò¤±¤¬¤Ç¼Âà¤·¤¿°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¡£ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1¿Í¾¯¤Ê¤¤¾å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ2Æü¤ÇÀï¤Ã¤¿´ØÅì¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢27Æü¤Ï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÊ¡²¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¹Åç¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òËÜµòÃÏ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶â´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¡Ê»³ÅÄ¹§¿Í¡Ë