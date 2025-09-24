¡ÚÅìÂç¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¡ÛÈè¤ì¡¦È©¹Ó¤ì¡¦ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤µ¤òËÉ¤°¿¼¿çÌ²¡¢£³¤Ä¤ÎÄ«¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ï¡©
ÆüËÜ¿Í½÷À¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀ¤³¦¤Ç¤â¥ï¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢²ÃÎð¤ä¹¹Ç¯´ü¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤¿¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡Ò¿¼¿çÌ²¡Ó¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ÅìÂç¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¿çÌ²¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¡¦ÎÓÍª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²ÃÎð¤ä¹¹Ç¯´ü¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿¼¤¤Ì²¤ê¡Ê¿¼¿çÌ²¡Ë¤ò¤È¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Íð¤ì¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¼Á¤Î¤è¤¤¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÈèÏ«¤È¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡£
À¸³è½¬´·¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢Ì²¤ê¤Ï¤°¤Ã¤È¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä«¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤£³¤Ä¤Î½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼¿çÌ²¤Î¤¿¤á¤Î·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä«½¬´·¤Ï¡©
Âç²»ÎÌ¤Î¥¢¥é¡¼¥à¤ÏNG¡ªÇ¾¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹
Âç²»ÎÌ¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¯¥¢¥é¡¼¥à¤Ï¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ò°ìµ¤¤Ë»É·ã¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆ°Ø©¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤á¤Ï¶Ã¤¤¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤â¡¢´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¡£¸ò´¶¿À·Ð¤òµÞ·ã¤Ë»É·ã¤·¤¹¤®¤º¤Ë¼«Á³¤ÈÌÜ³Ð¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥é¡¼¥à¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤²»¤ä²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤¬¡ý¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë²»ÎÌ¤¬¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·»þ·×¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¤Î¸÷¤ÏÉ¬¤ºÍá¤Ó¤Æ¡ªÅ·µ¤¤Î°¤¤Æü¤Ï¼¼ÆâÅô¤ÇOK
Ä«¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢µ¯¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤¬À°¤¤¡¢Ç¾¤¬¡Ö³èÆ°¤Î»þ´Ö¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤Ï¡¢Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤ì¤Ð¸ú²Ì¤Ï½¼Ê¬¡£ÌÜ¤ÎÌÖËì¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¸÷¤¬Ç¾¤ò»É·ã¤·¡¢¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬ÌÜ³Ð¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¥â¡¼¥É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤Ë¤ÏÇ¼Æ¦¤´ÈÓ¤È¤ß¤½½Á
Ä«¿©¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Æ¬¤âÂÎ¤â¿çÌ²¥â¡¼¥É¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¡£¤´ÈÓ¤ÈÇ¼Æ¦¡¢¤ß¤½½Á¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º²¿¤«¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤´ÈÓ¤ÎÃº¿å²½Êª¤Ï¡¢Ç¾¤ÈÂÎ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡£ÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³èÆ°¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¼Æ¦¤ä¤ß¤½¤Ë¤Ï¡¢¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¡ý¡£Ê¿Æü¤âµÙÆü¤â¡¢Æ±¤¸»þ´Ö¤ËÄ«¿©¤ò¤È¤ë½¬´·¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ìë¤Î²÷Ì²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÇ¾¤ÈÂÎ¤òÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡£Ä«¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¼Á¤Î¤è¤¤Ì²¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
ÎÓ Íª¤µ¤ó
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø·Ï¸¦µæ²ÊÀ¸Êª²Ê³ØÀì¹¶¶µ¼ø¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¹ñºÝÅý¹ç¿çÌ²°å²Ê³Ø¸¦µæµ¡¹½¡ÊWPI-IIIS¡ËµÒ°÷¶µ¼ø¡£Çî»Î¡ÊÍý³Ø¡Ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ê¡¢¥¹¥Ã¥¥êÌÜ³Ð¤á¤ë¡ª ÌÀÆü¤¬ÊÑ¤ï¤ë ¿çÌ²¤Î²Ê³ØÂçÁ´¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¡£