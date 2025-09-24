»³²¼Èþ·î¡¢4Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈ¡¢¤À¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¤Î»³²¼Èþ·î¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£4Ç¯Á°¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¡¢ÈÖÁÈ¡¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
»³²¼¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ë1²óÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤¹¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖVTR¤ò¸«¤ë·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æº£Æü¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÀîÅç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
»³²¼¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤Ç¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Ë1²óÍè¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¡¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤¹¤È¡¢»³²¼¤Ï¡ÖVTR¤ò¸«¤ë·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Æº£Æü¡¢¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÀîÅç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£