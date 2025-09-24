¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤ÆÄ«ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢Snow Manº´µ×´Ö¤¬¥¤¥¸¤ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤ÆÄ«¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¤ò¡¢¶ô¤¦¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿å¾å¹±»Ê¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëSnow Man¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¡ÈÇÐÍ¥¡É¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µÜ´Ü¤ÏÇÐÍ¥¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤«¤é¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¥¤¥¸¤ëÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£
¤µ¤é¤ËÀîÅç¤¬¡ÖÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µÜ´Ü¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÇÐÍ¥¥â¡¼¥É¤Ç²óÅú¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÇÐÍ¥¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â³Ú²°¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ã¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¡×¤ÈµÜ´Ü¤ÎÌÂ¤¤¤òË½Ïª¡£µÜ´Ü¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢´À¤âÊÑ¤Ê´À¤ò¤«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
