¡Ö3⽉¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×Á´´¬ÌµÎÁ¡ª LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤Æ5⽇´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü
¡¡LINE Digital Frontier¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö3⽉¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï9⽉24⽇¤è¤ê9⽉28⽇¤Þ¤Ç¡£
¡¡¡Ö3⽉¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÇØÉé¤¦17ºÐ¤Î¥×¥í¾´ý´ý⼠¡¦¶Í⼭Îí¤¬¡¢ÀîËÜ²È¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÀ®⻑¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö3⽉¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·18´¬¤¬9⽉29⽇¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Á´17´¬Ê¬¤¬5⽇´Ö¸ÂÄê¤Ç´°Á´ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ⼤10,000±ßÊ¬¤Î¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö3⽉¤Î¥é¥¤¥ª¥óÁ´ÏÃÌµÎÁµÇ°︕LINE¥Þ¥ó¥¬¥¬¥Á¥ã¡×¤â9⽉26⽇¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£ÂÐ¾Ý¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ¤ò2ºîÉÊÆÉ¤à¤³¤È¤Ç1⽇1²ó¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢·ë²Ì²è⾯¤«¤éX¤Ç¥·¥§¥¢¤ò¤¹¤ë¤È¤â¤¦1ÅÙÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖLINE ¥Þ¥ó¥¬¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç5,000±ßÊ¬¤Î¥Þ¥ó¥¬¥³¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
