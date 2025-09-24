¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸¶È¯¤ÇºÆ¤ÓÅÅ¸»ÁÓ¼º¡¡IAEA¤¬¸¶°øÄ´ºº¡¢10²óÌÜ
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡ÊIAEA¡Ë¤Ï23Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬Àêµò¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆîÉô¤Î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤ÇÁ´¤Æ¤Î³°ÉôÅÅ¸»¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±¸¶È¯¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëIAEA¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÈ¯ÅÅµ¡¤ò»È¤¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤Ï²¤½£ºÇÂç¡£7·î¤Ë¤â³°ÉôÅÅ¸»¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÉüµì¤·¤¿¡£IAEA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¸å¡¢Æ±¸¶È¯¤Î³°ÉôÅÅ¸»ÁÓ¼º¤Ï10²óÌÜ¡£¼þÊÕ¤Ç¤ÏÌµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶»ÒÎÏ»ö¸Î¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë´í¸±À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£