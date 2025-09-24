10-FEET¡¢¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇÛ¿®¡£¥«¥Ð¡¼±éÁÕ¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë
10-FEET¤¬¡¢±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ2022Ç¯12·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤Î¡È¥·¡¼¥±¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥·¥ó¥»Åù¤ÎÆ±´ü²»¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëºÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð´°àú¤Ê¡ÖÂè¥¼¥í´¶¡×¤ò±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢³Ø±àº×¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î²»¸»¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î13Æü(·î½Ë)¤«¤é26Æü(Æü)¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ±Ç²è´Û¤Ç¤Ï¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤¬ºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
10-FEET¤Ï¡¢2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éTBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÂè¥¼¥í´¶ (sequence ver.)¡×
2025Ç¯9·î24Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://lnk.to/10feet_dzk_seq
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16»þ30Ê¬¤è¤ê
ÊüÁ÷¶É¡§TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ
¡¦TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡§10·î5Æü¤«¤éËè½µÆüÍË16:30¡Á
¡¦BS11¡§10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË25:00¡Á¡¡
¡¦AT-X¡§10·î8Æü¤«¤éËè½µ¿åÍË21:30¡Á
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î10Æü¤«¤éËè½µ¶âÍË9:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¡¡¡¡¡¡¡¡ 10·î14Æü¤«¤éËè½µ²ÐÍË15:30¡Á(¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷)
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
ÇÛ¿®³«»Ï¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü)17»þ¤«¤é
ÇÛ¿®¡§ABEMA¡¢Netflix¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
https://anime-cinderellagray.com/onair/
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§Cygames
Ì¡²è¡§µ×½»ÂÀÍÛ
µÓËÜ¡§¿ù±ºÍý»Ë
Ì¡²è´ë²è¹½À®¡§°ËÆ£È»Ç·²ð
(½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ¡§¤ß¤¦¤é¤¿¤±¤Ò¤í
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì »Î
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦º´¡¹ÌÚ·¼¸ç¡¦µÜ¸¶ÂóÌé
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ê¡¸µÍÛ²ð¡¦¹©Æ£¹¯Ê¿¡¦郄ÅÄ ¹¸¡¦ÌîÂ¼²í»Ë¡¦粼ËÜ¤µ¤æ¤ê
Éû´ÆÆÄ¡§À¶¿åÍºÂç
ºî²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤¡§¾¾ËÜ¸²¸ã
¿§ºÌÀß·×¡§²¬ºêºÚ¡¹»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§àÅÅÄ ½¤
3DCG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¿ÀÃ«Àë¹¬
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Éú¸¶¤¢¤«¤Í
ÊÔ½¸¡§»°Åè¾Ïµª
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ Ê¸Íµµ®
²»³Ú¡§Àî°æ·û¼¡
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¶á¾¾ÂóÌé
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CygamesPictures
¢§¥¥ã¥¹¥È
¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡§¹âÌøÃÎÍÕ
¥Ù¥ë¥Î¥é¥¤¥È¡§À¥¸ÍÅí»Ò
ËÌ¸¶¾÷(¤¤¿¤Ï¤é¤¸¤ç¤¦)¡§¾®À¾¹î¹¬
Ï»Ê¿¶ä¼¡Ïº(¤à¤µ¤«¤®¤ó¤¸¤í¤¦)¡§ÂçÄÍË§Ãé
¥Õ¥¸¥Þ¥µ¥Þ¡¼¥Á¡§°ËÀ¥çýè½Ìé
¥Î¥ë¥ó¥¨¡¼¥¹¡§½ÂÃ«ºÌÇµ
¥ë¥Ç¥£¥ì¥â¡¼¥Î¡§ÂçÃÏ ÍÕ
¥ß¥Ë¡¼¥¶¥ì¥Ç¥£¡§°æß·»í¿¥
¥¿¥Þ¥â¥¯¥í¥¹¡§Âç¶õÄ¾Èþ
¥ä¥¨¥Î¥à¥Æ¥¡§Æü¸¶¤¢¤æ¤ß
¥µ¥¯¥é¥Á¥è¥Î¥ª¡¼¡§Ìî¸ýÎÜÍþ»Ò
¥á¥¸¥í¥¢¥ë¥À¥ó¡§²ñÂô¼ÓÌï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¡¼¥¯¡§Í¥ÌÚ¤«¤Ê
¥Ç¥£¥¯¥¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ
¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¹¥¡¼¡§Lynn
¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡§Å·³¤Í³ÍüÆà
¥È¥Ë¥Ó¥¢¥ó¥«¡§¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¥ª¥Ù¥¤¥æ¥¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§ÀÐ¾åÀÅ¹á
¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥ë¥Ê¥·¡¼¡§´Øº¬ÌÀÎÉ
¥ß¥·¥§¥ë¥Þ¥¤¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡§¹â³ÀºÌÍÛ
¥¨¥é¥º¥ê¡¼¥×¥é¥¤¥É¡§ÉÙÅÄÈþÍ«
¡üÂè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§10-FEET
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://anime-cinderellagray.com/
¡¦¸ø¼°X¡§https://x.com/umamusu_animeCG
¡¦¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg
¡¡
