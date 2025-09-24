Omoinotake¡¢¥Ä¥¢¡¼½éÆü¸ø±é¤Ë¤Æ¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×½éÈäÏª¡£Àè¹ÔÇÛ¿®¡õÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
Omoinotake¤¬¡¢Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGravity/¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤ò10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡ÖGravity¡×¤Ï±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¡Ö¶¯¤¤°¦¤Î°úÎÏ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¿´¡¢Î¥¤ì¤Æ¤â·è¤·¤ÆÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢±¿Ì¿¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤ò·Þ¤¨¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤8¥Ó¡¼¥È¤Ë¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬¾è¤ê¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Í¾±¤¤¬»Ä¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï¥Ö¥ë¥Ü¥ó ¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È CM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Æ±¤¸´¶¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌµ¹¤¤ÊÀÄ¤µ¤ò¿´¤Ë½É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ã¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¥â¡¼¥¿¥¦¥ó¥Ó¡¼¥È¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¡¼¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ò¾è¤»¤¿1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãOmoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 ¡ÈShinka¡É¡ä¤Î½éÆü¡¦Åçº¬¸ø±é¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢ËÜÆüAM0»þ¤è¤ê³Æ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
Î¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGravity/¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÏBlu-rayÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯5·î¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Omoinotake One Man Tour ¡ÈPieces¡É¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Omoinotake¤Ï9·î23Æü¤è¤ê¡¢3¿Í¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¸©⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãOmoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 ¡ÈShinka¡É¡ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤«¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¥Õ¥§¥¹¤Ç¤âÄêÈÖ¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖEVERBLUE¡×¡¢ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¸½ºß¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°5²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆOmoinotake¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¸À¤¨¤ë¿´¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î·ëÀ®¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡É¿Å²Ð¡É¡¢¡É¿Ê²½¡É¡¢¡É¿¼²½¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¡ÈShinka¡É¡Ê¥·¥ó¥«¡Ë¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×
2025Ç¯9·î24Æü ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://omoinotake.lnk.to/InnocentBlue
¥Ö¥ë¥Ü¥ó ¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈCM¥½¥ó¥°
¢£New Single¡ÖGravity/¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×
2025Ç¯10·î29ÆüÈ¯Çä
CDÍ½Ìó/¹ØÆþ¡¡https://omoinotake.lnk.to/eTUNdP
¡Ú·ÁÂÖ/ÉÊÈÖ/²Á³Ê¡Û
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
AICL-4818¡Á4819/4,840±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë
AICL-4820/1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§DISC1 ¡ÚCD¡Û ¡öÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌGravity (±Ç²è¡Ø¡ÊLOVE SONG¡Ë¡Ù¼çÂê²Î)¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼ (¥Ö¥ë¥Ü¥ó ¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¥ß¥Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È CM¥½¥ó¥°)Gravity (instrumental)¥¤¥Î¥»¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼(instrumental)
¢§DISC2 ¡ÚBlu-ray¡Û ¡ö½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×
Omoinotake One Man Tour ¡ÈPieces¡É¡¡2025.5.2 @LINE CUBE SHIBUYA
P.S.
¥È¥í¥¤¥á¥é¥¤
¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È
¹¬¤»
¿´²»
¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È
¤³¤ÎÌë¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹
Ammonite
¥Õ¥é¥¸¥ã¥¤¥ë
¥é¥¹¥È¥Î¡¼¥È
¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à
Pieces
Better Half -Japanese ver.-
ÀÞ¡¹
é²
EVERBLUE
´ö²¯¸÷Ç¯
¤Ò¤È¤ê¤´¤È
By My Side
¥È¥Ë¥«
◾️¡ãOmoinotake Live at ⽇ËÜÉðÆ»´Û¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯3⽉15⽇¡Ê⽇¡Ë
³«¾ì / ³«±é¡§17:00 / 18:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¢§·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§»ØÄêÀÊ¡§\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡Ê³Ø³ä¡Ë¡§\7,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤Ëþ⼊¾ìÉÔ²Ä
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/
◾️¡ãOmoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 ¡ÈShinka¡É¡ä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/
Åçº¬¸©⺠²ñ´Û ⼤¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§YUMEBANCHI(²¬⼭) 086-231-3531(Ê¿⽇12:00¡Á17:00)
2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100(Á´Æü12:00¡Á18:00)
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424(Ê¿⽇¡¦⼟ÍË11:00¡Á15:00)
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
⼤ºå¡¦Zepp Osaka Bayside
¤ªÌä¹ç¤»¡§GREENS¡¡06-6882-1224
2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë ³«¾ì16:00 / 17:00
ÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¡025-245-5100(²Ð¡Á¶â12:00¡Á16:00/ÅÚ10:00¡Á15:00 ¢¨·îÆü½Ë½ü)
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ³«¾ì16:00 / ³«±é17:00
µÜ¾ë¡¦ÀçÂæÅÅ⼒¥Û¡¼¥ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ÅìËÌ022-217-7788(Ê¿⽇13:00¡Á16:00/⼟10:00¡Á12:00 ¢¨½Ë⽇½ü)
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Åìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó03-3499-6669(·î¿å¶â12:00¡Á16:00)
2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
¤ªÌä¹ç¤»¡§WESS¡¡ Mail: info@wess.co.jp
¡û¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â
Zepp¸ø±é¡Ê°¦ÃÎ / Ê¡²¬ / ⼤ºå / Åìµþ / ËÌ³¤Æ»¡Ë
1F Á´¼«Í³¡Ê°ìÈÌ¡Ë6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
1F Á´¼«Í³¡Ê³Ø³ä¡Ë5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡¿À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë ¢¨FC/¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Î¤ß¼è°·¤¤
2F »ØÄêÀÊ¡¡7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¥Û¡¼¥ë¸ø±é¡ÊÅçº¬ / ⽯Àî / µÜ¾ë¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê°ìÈÌ¡Ë7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Á´ÀÊ»ØÄê¡Ê³Ø³ä¡Ë6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FC/¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè⾏¤Î¤ß¼è°·¤¤
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢3ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ò³ÎÇ§Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢ÀìÌç³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¡¢³ØÀ¸¾Ú¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÈÌÎÁ¶â¤È¤Îº¹³Û¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ¤ß²Ä
¢¨³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ï¿²»¡¦Ï¿²èµ¡ºà¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß
¢¨±ÄÍøÌÜÅª¤ÎÅ¾Çä¶Ø»ß
https://omoinotake.com/live/#live-1841
https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/
