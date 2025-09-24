ISSEI¡¢¶âÈ±»Ñ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤ÇÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ ¡È¥½¥í³èÆ°³«»Ï¸å½é¥Õ¥§¥¹¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥»¥È¥ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¡Ö¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¡×¡ÚSTARRZ TOKYO 2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/24¡ÛISSEI¡Ê¥¤¥Ã¥»¥¤¡Ë¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¹©³Ø±¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë½Ð±é¡£ÉñÂæÎ¢¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛISSEI¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ç½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¶âÈ±»Ñ
ISSEI¤Ï¡¢10·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤ò½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡£º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶âÈ±»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¡½ ISSEI¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡õ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ç¶âÈ±»Ñ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤Ê¤Î¤Ç¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¶âÈ±¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¹õÈ±¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¸òÎ®¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¡ÖO-MENZ¡×¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£TikTok¤â»£±Æ¤·¤Æ¡¢¸å¤Û¤ÉÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤È¡¢¤Á¤£¤¿¤ó¡ù¤È¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¢¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡ÖSTARRZ TOKYO 2025¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISSEI¡§°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ä´ËµÞ¡£¤Þ¤À¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢ËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹ÍÑ¤Ë¶Ê¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¶Ê¤Î¼Ü¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡Ä¡£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç½éÈäÏª¤Î¶Ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö²»³Ú¡ß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢½©Åß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ISSEI¡§ËÍ¤Ï¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¸ÅÃå¤ÇÇã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µîÇ¯¤Î½©Åß¤Ï·ë¹½Ãå¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿º£Ç¯ÍÑ¤ËÍß¤·¤¤¤Ê¤È¡£¹õ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ã¤¦¿§¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ISSEI¡§¡È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÃå¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤â½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ç¥Ë¥à¤Ç³°¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¹õ¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¶âÈ±¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÇò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ºÇ¶á¤Î¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ISSEI¡§´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Ãæ¿È¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Æ¤â¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÇÈ©¤¬¤â¤Á¤â¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç¡¢ºòÆü¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¥¹¤ä»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡ÊÈþÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿´¤¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ú2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¸åÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£
ºòÇ¯½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢Åê¹Æ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Ìó2,000Ëüimp¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡ÖSTARRZ TOKYO¡×¡£2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï²ñ¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¡£AKB48¡¢ISSEI¡¢Ê¡ËÜÂçÀ²¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
