¡Ú¥Æ¥ì¶ÌÇÕ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥¨¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼ºÂ®£·Ãå¡¡¥²¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¡ÖÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£³£¶²ó¥Æ¥ì¶ÌÇÕ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ê£ð£î£³¡Ê£¹·î£²£³Æü¡¢±ºÏÂ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼£±£²Æ¬¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥À¡¼¥È¥°¥ì¡¼¥É¶¥Áö¤Ç¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÜËÜÇî±¹¼Ë¡¢Éã¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥º¥Ç¥¤¡Ë¤Ï£·Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥²¡¼¥È¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤Ç¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥ì¥¤¥à¤Ê¤É¤Ë³°¤«¤é¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯¤ÎÊ¼¸Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¢º£½Õ¤ÎÅìµþ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ò¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Áö¤ÎÅì³¤£Ó¤Ï£±£±Ãå¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î±ºÏÂ¤Ç¡¢£²Àï¤Ö¤ê¤Ë¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤¬¡¢´¬¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡É©ÅÄÍµÆóµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥Õ¥ì¥¤¥à¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ½Å¾Þ½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£²£´ÉÃ£¸¡£
¡¡£¸ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ±ºÏÂ¤Î¥¢¥¦¥¹¥È¥í¡Ê½©¸µ¹ÌÀ®µ³¼ê¡Ë¤¬£²Ãå¡££´ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Á¥¶¶¤Î¥à¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊÄ¥ÅÄ¹·µ³¼ê¡Ë¤¬£³Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏÏ¢¤Ï£µ£¸£±£°±ß¡£ÇÏÃ±¤Ï£¸£±£³£°±ß¡££³Ï¢Ê£¤Ï£¶£¸£±£°±ß¡££³Ï¢Ã±¤Ï£´Ëü£±£¶£¶£°±ß¡£
¡¡¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¡Ê¥¨¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ª»Ï¡¢³°¤ËÄ¥¤êµ¤Ì£¤ÇÎÏ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦²ó¤ê¤Î£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡×