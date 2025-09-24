ÊÆÆü´Ú³°Áê¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¡Ö¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤Î³Ô²Åº«¡Ê¤«¤¯¡¦¤«¤³¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï23Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÆÆü´Ú3¥«¹ñ¤Î³°Áê¤¬¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÇÂæÏÑ¤ä³¤ÍÎ¤ÎÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÆâÀ¯´³¾Ä¤À¤È¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤ÈÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñÎÎÅÚ¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ï½ã¿è¤ËÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ç¤¢¤ë¡£³°¤«¤é¤Î¤¤¤«¤Ê¤ë´³¾Ä¤âµö¤µ¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¤ª¤±¤ëÅöÌÌ¤ÎºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ï¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ÎÊ¬Îö¹Ô°Ù¤È³°ÉôÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëÍÆÇ§¤È»Ù»ý¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ËÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¹ñ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ò¸·¼é¤·¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤¢¤ì¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬Îö³èÆ°¤ÎÍÆÇ§¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤Ë¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÆîÃæ¹ñ³¤¾ðÀª¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÎÎÍ¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤ò¾ï¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¼é¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ø·¸Åö»ö¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÅ¬ÀÚ¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¹ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è½ô¹ñ¤¬ÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤òÂº½Å¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢ÂÐ¹³¤ò¾·¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£