°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡È¸Å¼°ÇÏ½Ñ¡É¤Ê¤É´Õ¾Þ¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö°¦ÇÏ¤ÎÆü¡×¤Î23Æü¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇÏ»ö¸ø±ñ¤Ç¸Å¼°ÇÏ½Ñ¤Ê¤É¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÇÏ»ö¸ø±ñ¤òË¬¤ì¡¢¾Ð´é¤Ç´¿À¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÇÏ¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢µÜÆâÄ£¤Î¡Ö¼çÇÏÈÉ¡Ê¤·¤å¤á¤Ï¤ó¡Ë¡×¤ËÅÁ¤ï¤ë¸Å¼°ÇÏ½Ñ¤Î¡ÖÊì°á°ú¡Ê¤Û¤í¤Ò¤¡Ë¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ´Õ¾Þ¤·¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ïµ³¼ê¤¬ÇÏ¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²Êì°á¤¬É÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¿¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ»Ò¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î¾ã³²ÇÏ½Ñ¤ä¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡È½éÏ·¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¸ÍËÜ°ì¿¿Áª¼ê¤ÎÁí¹çÇÏ½Ñ¤Ê¤É¡¢¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ã³²¤òÄ¶¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤¿¤Û¤«¡¢ÇÏ¤¬»õ¤®¤·¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÛÄ¥¤Î»õ¤®¤·¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¸ÍËÜÁª¼ê¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÇÏ¤Ï¤Þ¤À8ºÐ¤Ç¼ã¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏÃæ¹âÀ¸¤Ë¡ÖÂ©¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÏ½Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸òÎ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£