Èþ¾¯½÷¥×¥é¥â¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤Î¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ËÜÆüÈ¯ÇäÉðÁõ²ò½üÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥Á¥å¥¨―¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤ò9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï22,000±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±¼ÒÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤è¤ê¡¢¡Ö¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤ò¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÉðÁõ²ò½üÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·¥Á¥å¥¨―¥·¥ç¥ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä¡¢¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤¹¤ë°Ù¤Ë³Æ½ê¤Ë»Ü¤·¤¿ºÙ¤«¤ÊÅÉÁõÉ½¸½¤â¸«¤É¤³¤í¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿º¸¹ø¤Î¥Ñー¥Ä¤Ï¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Á´¹â¤ÏÌó215mm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÖÉ½¾ðÂØ¤¨¥Ñー¥Ä¡×
¢¨¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÆü°Ê¹ß¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤«¤éÆÃÅµÉÕ¥¢¥¤¥³¥ó¤ä¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÉ½¼¨¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¥¤¥áー¥¸²èÁü¡Û
