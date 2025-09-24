£²£²Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÌµþÀ¤³¦½÷À­²ñµÄ£³£°¼þÇ¯µ­Ç°¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¡£¡Ê¹ñÏ¢¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÍûâÏ¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹ñÏ¢9·î23Æü¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç22Æü¡¢ËÌµþÀ¤³¦½÷À­²ñµÄ30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£

¡¡²ñ¹ç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÌµþÀë¸À¤È¹ÔÆ°¹ËÎÎ¤Î¼Â»Ü²ÃÂ®¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤È½÷À­¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¡×¡£½ÐÀÊ¼Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î½÷À­»ö¶È¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÅ¸¤òÉ¾²Á¤·¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦½÷À­¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¡£ÅØÎÏ¤Î¶¯²½¡¢¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¡¢²ÝÂê¤ØÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤ÆËÌµþÀë¸À¤È¹ÔÆ°¹ËÎÎ¤Î¼Â»Ü¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î2030¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¤Î¼Â»Ü¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡²ñ¹ç¤Ë¤Ï170°Ê¾å¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÂåÉ½¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Á´ÂÎ²ñµÄ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¡£

