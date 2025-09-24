¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡ÖÌîÅÞÏ¢·È¡×¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤Ê¤ÉµÄÏÀ¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª2ÆüÌÜ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó2ÆüÌÜ¤Î23Æü¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤äÆ¤ÏÀ²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¾õ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤Î¸õÊä¤¬Â·¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Îºß¤êÊý¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Ï¢Î©¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¼êÃÊ¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¢¤ê¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¤¢¤ê¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§
»ä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï°ÂÄêÀ¯¸¢¤Î³ÎÎ©¤À¡£´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Î³ÈÂç¡¢¤³¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡£
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡§
Ï¢Î©³ÈÂç¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¯ºöÅª¤Ê¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
»ä¤ÏÏ¢Î©¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¼óÈÉ¡Ê¼óÁê¡Ë»ØÌ¾¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
²æ¡¹¤ÎÊý¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÞ¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤³¤ÎÅÞ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÀ¯ºö¤ä¡Ë´ðËÜÅª¤ÊÍýÇ°¤Î°ìÃ×¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢²æ¡¹¤â¤¸¤Ã¤È¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢À¯ºö¤´¤È¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤º¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸á¸å¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¤ÏÀÄÇ¯¶É¤«¤é¡ÖÀè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤½¤Î»Ù»ý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ã¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
Ãæ´ÖÁØ¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿½êÆÀÀÇ²þ³×¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§
ÃÏ°è¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¸òÉÕ¶â¡¢¤À¤¤¤¿¤¤¿ôÃû±ß¡£
ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡§
»ä¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¡£»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¡¢ÉéÃ´´¶¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë½ÅÅÀÅª¤Ë¿§¡¹¤ÊµëÉÕ¤ò¡£
¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡§
²È»öÂå¹Ô¤Ç¤¹¤È¤«¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡£Âå¶â¤Î°ìÉô¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡¢¤³¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£
¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡§
Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ë¹ñÌ±½êÆÀ¤Î¾å¾º¡£ÌÀ¤ë¤¤Å¸Ë¾¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
24Æü¤Ï¡¢¸õÊä¼ÔÆ±»Î¤ÎÆ¤ÏÀ¤ä½é¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£