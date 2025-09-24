¡ÚÁíºÛÁª¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ËÆ£¿¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ä¾µå¼ÁÌä¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ç»²À¯ÅÞ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡©¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿£µ¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤¬£²£³Æü¡¢¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³¹¤ÎÀ¼¤Ç³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ç»²À¯ÅÞ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡»²À¯ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ï¢·È¤â¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¹½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¹â»Ô»á¤Ï¤ä¤ä¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤âµÄÏÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢»ÊÎáÅã¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅý³ç¤¹¤ë¡£ÉÔË¡ÂÚºß¤ÎÊý¤Ï¤ªµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢ÆñÌ±¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤³¤ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸·Àµ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³°¹ñ¿Í¤ÈÅÚÃÏ¼èÆÀÌäÂê¤âÊ¿À®£²£³Ç¯¤«¤éË¡Î§°Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÃÏ¤ÎÄ´ººË¡¤ò³È½¼¤¹¤ë¤«¡¢¤Û¤«¤ÎÊýË¡¤ò¼è¤ë¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅÞ¤¬ÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÇÀ¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤â¡ÖÉÔË¡¹Ô°Ù¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¸·È³¤Ë¤¹¤ë¡£ÅÚÃÏ¤ÎÌäÂê¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ©ÌÀÀ¤ò¹â¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜÁ´ÂÎ¤Î»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢ÁíÍý¤¬¥Ø¥Ã¥É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂÎÀ©¶¯²½¤·¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤¿¡£