¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÄË¼ê¡ÄÉé½ý¸òÂå¤Î¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤¬6¡Á8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ø

¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï6¡Á8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè5Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¡£¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¡¢1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï¡¢Å¨¿Ø±ü¿¼¤¯¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¼éÈ÷¿Ø¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¡£¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö½øÈ×¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¡¢»î¹ç¤òÂ³¹Ô¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æ±Áª¼ê¤¬Éé½ý¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ï±¦¥Ò¥¶¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤êºÇÄã6½µ´Ö¤Î·ç¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖºÇÎÉ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤À¤È¤·¡¢8½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Éüµ¢¤Ï11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤Î¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é°ÜÀÒ¶â5200Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó103²¯±ß¡Ë¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÁ´6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥µ¥«¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
