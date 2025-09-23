ベスト8が出揃う！ 世界ランクTOP10で残ったのはわずか3カ国【世界バレー男子2025】

23日（火）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。

出場している32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。23日はラウンド16のうち最後の2試合となるチュニジア代表vsチェコ代表とセルビア代表vsイラン代表の試合が行われた。

先に行われた一戦では、プールHを2位で通過したチェコがプールA1位通過のチュニジアを圧倒してのストレート勝利を収め、大会史上初のベスト8進出を決めた。

一方、セルビアとイランの試合は接戦となりフルセットの戦いに。最後は勢いに乗ったイランが最終セットを取り切り、準々決勝へと駒を進めた。

勝利したチェコとアメリカは25日（木）に行われる準々決勝で対戦する。

また、ベスト8と準々決勝の組み合わせが確定。チェコ、イラン、アメリカ代表、ブルガリア代表、ポーランド代表、トルコ代表、イタリア代表、ベルギー代表が準々決勝に進出している。

なお、ベスト8のうちFIVB世界ランキングで上位10カ国に入っているのは、ポーランド（1位）、イタリア（2位）、アメリカ（4位）の3チームのみ。多くの強豪国が予選ラウンドやラウンド16で敗退している。

【世界バレー男子2025 9月23日結果】

チュニジア 0-3 チェコ

第1セット 19-25｜第2セット 18-25｜第3セット 23-25

セルビア 2-3 イラン

第1セット 25-23｜第2セット19-25｜第3セット 26-24｜第4セット 22-25｜第5セット 9-15

【世界バレー男子2025 準々決勝組み合わせ】

チェコ vs イラン

アメリカ vs ブルガリア

ポーランド vs トルコ

イタリア vs ベルギー

