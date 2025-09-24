¸µHKT48¾¾ËÜÆü¸þ¡¢¡È¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡Ø1st¼Ì¿¿½¸¡ÙÈ¯Çä·èÄê¡¡ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡¡¸µHKT48¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î´§ÈÖÁÈ¤â»ý¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾ËÜÆü¸þ¤¬¡¢25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë12·î11Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡¿¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥È¡ÛÈþBODYÂçÃÀÈäÏª¡ª1st¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¾¾ËÜÆü¸þ
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¨¤È¥À¥Ê¥ó¡£¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤âÎ¹ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÎ¹¹¥¤¤Î¾¾ËÜ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼É÷¤Ê°ìÌÌ¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾ËÜÆü¸þ¡¡¥³¥á¥ó¥È
HKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈ¯ÇäÆü¤Î12·î11Æü¤¬»ä¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£25ºÐ¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿åÃå¤È¤«°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿åÃå¤ò´°Á´¤ËÃ¦¤¤¤Ç¼ê¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Û¤«¤ÎÊý¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ß¤ó¤Ê¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê³ÑÅÙ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ïº£²ó¤Î»£±Æ¤Î1¥ö·îÁ°¤«¤é¶Ø¼ò¤È¿ÈÂÎºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¿©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÉÊ¤À¤±¤Ä¤Þ¤à¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë°û¤ó¤À¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£1¥ö·îÊ¬¤Î¶ìÏ«¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤â»ä¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¾¾ËÜÆü¸þ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë
2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB·¿¡£TRUSTAR½êÂ°¡£
16Ç¯7·î¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢22Ç¯6·î¤Ë6Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¾åµþ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¥í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¼ñÌ£¤Î¶¥Äú¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë´ÑÀï¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ü¡¼¥È¤Î»þ´Ö¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥Äú´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£Á´¹ñ24¾ì¤â´°Á´À©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆÈÀê¥«¥Ã¥È¡ÛÈþBODYÂçÃÀÈäÏª¡ª1st¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©Àï¤·¤¿¾¾ËÜÆü¸þ
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¨¤È¥À¥Ê¥ó¡£¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¤âÎ¹ÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÎ¹¹¥¤¤Î¾¾ËÜ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼É÷¤Ê°ìÌÌ¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
HKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÈ¯ÇäÆü¤Î12·î11Æü¤¬»ä¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£25ºÐ¤ÏÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊµÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¿åÃå¤È¤«°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¿åÃå¤ò´°Á´¤ËÃ¦¤¤¤Ç¼ê¤Ç±£¤·¤¿¤ê¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¤°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Û¤«¤ÎÊý¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ì¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ß¤ó¤Ê¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È¤Ê³ÑÅÙ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼Â¤Ïº£²ó¤Î»£±Æ¤Î1¥ö·îÁ°¤«¤é¶Ø¼ò¤È¿ÈÂÎºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¿©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÉÊ¤À¤±¤Ä¤Þ¤à¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë°û¤ó¤À¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºÇ¹â¤Ë¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹(¾Ð)¡£1¥ö·îÊ¬¤Î¶ìÏ«¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤»ä¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ç¤â»ä¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¾¾ËÜÆü¸þ¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë
2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿AB·¿¡£TRUSTAR½êÂ°¡£
16Ç¯7·î¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢22Ç¯6·î¤Ë6Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¾åµþ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¥í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¼ñÌ£¤Î¶¥Äú¡Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ë´ÑÀï¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Ü¡¼¥È¤Î»þ´Ö¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥Äú´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£Á´¹ñ24¾ì¤â´°Á´À©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£